快訊

郭台銘16歲女兒超學霸！赴美參加全球機器人競賽 勇奪「最高榮譽」

不只運動重要！研究揭3大習慣影響失智風險 4招預防一次看

民進黨前立委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻子徐慧諭判4年半

聽新聞
0:00 / 0:00

沙烏地急施壓美國解除封鎖荷莫茲！美媒曝原因 伊朗恐再出招報復

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
曼德海峽靠近葉門一側在2月27日的衛星影像。路透
曼德海峽靠近葉門一側在2月27日的衛星影像。路透

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯正施壓美國解除荷莫茲海峽封鎖令，憂心伊朗可能指示代理勢力葉門青年運動封鎖曼德海峽作為反制，甚或也開始要求收取過路費。

曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）位於葉門西南方，連接紅海與亞丁灣，進而通往印度洋，承擔全球約12%的石油運輸量。這條海峽的阿拉伯語意為「淚之門」（Gate of Tears），是通往蘇伊士運河的重要門戶，也是亞洲與歐洲之間最關鍵的航運水道之一。伊朗正施壓青年運動再度封鎖這片海峽。

報導引述區域官員指出，波灣國家不希望美伊戰爭以伊朗掌控荷莫茲海峽作結，但也不樂見局勢惡化到曼德海峽也淪陷，包括沙烏地等多個國家正敦促美國重啟談判。

沙烏地近來透過沙漠管線將原油轉輸紅海延布港（Yanbu），使石油出口恢復到戰前約每日700萬桶水準；但若紅海出口航道也遭關閉，這些供應將面臨風險。

美國能源資訊署指出，加薩戰爭爆發前，每天約有930萬桶石油及其他石油產品通過曼德海峽，但在青年運動開始攻擊周邊船隻後，這一數字已減半。儘管加薩已在去年10月停火，但紅海航運尚未完全恢復。

沙烏地能源官員告訴華爾街日報，利雅德雖已取得青年運動不攻擊沙烏地及其通行曼德海峽的船舶，但也警告美方，局勢仍充滿變數；若伊朗進一步施壓，青年運動可能加大介入力道，可能也開始對通行船舶收費。

與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社表示，封鎖行動可能促使伊朗關閉紅海門戶。

瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師邁爾森（Erik Meyersson）表示：「那就會成為伊朗升高反制的一種方式，也就是說，如果你們要限制我們的石油出口，我們就會干擾你們延布港的出口。」

伊朗武裝部隊在國營伊朗廣播電視新聞網（IRIB News）刊登的聲明中表示：「如果伊朗在波斯灣與阿曼海港口的安全受到威脅，那麼波斯灣與阿曼海將沒有任何港口是安全的。」

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖！3艘非伊朗油船靠1招安全闖關荷莫茲

美軍施壓封鎖伊朗港口 德黑蘭威脅要攻擊波斯灣鄰國港口

川普封鎖荷莫茲海峽 僅限進出伊朗船隻

雙方對峙加劇！伊朗放話若美封鎖荷莫茲 將攻擊波斯灣港口報復

相關新聞

川普封鎖荷莫茲首日！美軍逾15艦艇陣容曝光 3艘船舶急調頭

美國於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）正式開始封鎖荷莫茲海峽，限制所有國籍的船舶進出伊朗港口。華爾街日報引述美國高層透露，美國海軍已在中東部署超過15艘艦艇支援封鎖行動。美軍封鎖上路後，至少3艘船舶在接近荷莫茲海峽海域時接連大迴轉。

沙烏地急施壓美國解除封鎖荷莫茲！美媒曝原因 伊朗恐再出招報復

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯正施壓美國解除荷莫茲海峽封鎖令，憂心伊朗可能指示代理勢力葉門青年運動封鎖曼德海峽作為反制，甚或也開始要求收取過路費。

伊朗公布美以襲擊 造成逾3000人死亡、300萬人流離失所

據新華社報導，伊朗13日在向國際海事組織法律委員會提交的文件中披露，美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，39艘商船遭襲並沉沒、110艘傳統漁船被毀，另導致20名海員死亡。

停火截止期限逼近！巴基斯坦媒體：美伊下一輪談判可能16日舉行

彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。巴基斯坦媒體則引述消息人士指出，相關會談可能於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖！3艘非伊朗油船靠1招安全闖關荷莫茲

紐約時報報導，美國總統川普對荷莫茲海峽的封鎖令於13日正式生效後，1艘與伊朗有關聯的油輪似乎仍穿越海峽，形同突破美軍封鎖。另有3艘油輪也成功通行，其中2艘是駛入荷莫茲海峽，船隻通過敏感水域時均貼近伊朗先前指定的航線，現已順利進入外海。

川普批教宗拒道歉 發圖自比耶穌引發爭議後改口稱「是醫生」並下架

美國總統川普12日在真實社群發文，直接批評教宗良十四世「在治安問題上很軟弱，在外交政策上也很糟糕」，並發布一張把自己描繪成耶穌的影像。川普13日拒絕為批評良十四世反對對伊朗戰爭一事道歉，並試圖為自比為耶穌的圖像辯解，表示當時以為那張圖片是把他畫成一名醫生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。