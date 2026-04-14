川普批教宗拒道歉 發圖自比耶穌引發爭議後改口稱「是醫生」並下架

美國總統川普12日在真實社群發文，直接批評教宗良十四世「在治安問題上很軟弱，在外交政策上也很糟糕」，並發布一張把自己描繪成耶穌的影像。川普13日拒絕為批評良十四世反對對伊朗戰爭一事道歉，並試圖為自比為耶穌的圖像辯解，表示當時以為那張圖片是把他畫成一名醫生。

美聯社報導，教宗前一晚反擊川普的批評，對記者表示，梵蒂岡呼籲和平與和解根植於福音精神，也不害怕川普政府。川普隨後在白宮臨時召開記者會時，被問及他對美國出生的良十四世的批評，以及將自己描繪為治療者的貼文。

川普表示：「他非常反對我在伊朗問題上的作為，而你不能讓伊朗擁有核武。教宗不會對最終結果感到高興。」他並補充指出：「我認為他在犯罪等問題上非常軟弱，所以我不會道歉。」

他還說：「是他先公開表態，我只是回應教宗。」

至於川普12日晚間在真實社群發布自比為耶穌的圖片，可見他身穿類似聖經時代的長袍，將手放在一名臥病在床的男子身上，手指散發光芒；一名士兵、一名護士、一名祈禱中的女性，以及一名戴著棒球帽的鬍鬚男子在旁讚嘆觀看，天空中則充滿老鷹、美國國旗與朦朧影像。

川普說：「我確實有發這張圖，我以為那是我扮成醫生，與紅十字會有關。這張圖是要把我描繪成醫生，讓人變得更好。而我確實讓人變得更好，變得好很多。」

雖然川普將外界對該影像的混淆歸咎於「假新聞」，但仍引發廣泛批評，包括部分支持川普的福音派人士，他們反對將川普與基督相提並論。甚至伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也抨擊這是「褻瀆耶穌」，同時為教宗辯護。該貼文已於13日上午被下架，川普未說明原因。