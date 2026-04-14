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遭川普嗆「很糟」沒在怕！教宗：不想與他辯論、將繼續大聲反戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
教宗良十四世13日在阿爾及利亞首都阿爾及爾的非洲聖母大教堂會見當地民眾。歐新社
教宗良十四世13日在阿爾及利亞首都阿爾及爾的非洲聖母大教堂會見當地民眾。歐新社

美國總統川普日前在真實社群發文，直接批評教宗良十四世「在治安問題上很軟弱，在外交政策上也很糟糕」。良十四世13日接受記者訪問時表示，儘管遭到川普的攻擊，他仍計畫繼續公開反對戰爭。

路透與美聯社報導，良十四世雖為首位美國籍教宗，近幾周卻成為美國與以色列伊朗戰爭的直言批評者，並在11日的一次和平呼籲中譴責「戰爭的瘋狂」。川普的貼文，則被視為回應教宗對美伊衝突及白宮強硬移民政策的批評。

良十四世目前正展開為期10天、橫跨4個非洲國家的訪問行程。他在飛往阿爾及爾的教宗專機上向記者表示，基督教的訊息正被「濫用」。他並以英文表示，不想與川普展開辯論，「我不認為福音的訊息應該像某些人現在這樣被濫用」。

他表示：「把我的訊息與總統試圖做的事情放在同一層次，我認為這顯示對福音訊息的誤解。我對此感到遺憾，但我會繼續堅持我認為當今教會在世界上的使命。」

良十四世強調，他對和平的呼籲，以及對伊朗戰爭與全球其他衝突的批評，並非針對川普或任何人進行直接攻擊。他說：「我不害怕川普政府，也不害怕大聲傳達福音的訊息，這正是教會努力的方向。」並表示，自己在外交政策上的看法與民選官員不同。

他說：「我將繼續大聲反對戰爭，致力促進和平，推動對話與國家間的多邊合作，以尋求問題的公正解決方案。」

良十四世指出：「當今世界有太多人正在受苦，太多無辜的人被殺害。我認為，必須有人站出來說：『其實有更好的方式。』」他並表示：「教會的訊息、我的訊息、福音的訊息是：『締造和平的人有福了。』我不把自己當成政治人物，也不認為這是政治性的角色。」

根據報導，良十四世此前曾表示，上帝「不會聽從發動戰爭者的祈禱，反而會拒絕他們」，並引用舊約《以賽亞書》指出：「即使你們多多祈禱，我也不聽，因為你們的雙手沾滿鮮血。」

以色列 伊朗

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