聽新聞
0:00 / 0:00
停火截止期限逼近！巴基斯坦媒體：美伊下一輪談判可能16日舉行
彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。巴基斯坦媒體則引述消息人士指出，相關會談可能於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。
巴基斯坦英文媒體「論壇快報」（The Express Tribune）報導，巴國正進行高層接觸，試圖促使伊朗與美國重返談判桌，並可能最早於下周在伊斯蘭馬巴德再次會面，展開第二輪談判。
根據高層消息人士說法，巴國總理夏立夫、副總理達爾及陸軍元帥穆尼爾正積極推動相關進展，力求促成可能結束這場波斯灣戰爭的第二輪談判，並爭取在4月21日兩周停火結束前再次舉行會談。另有消息人士表示，下一輪談判可能於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。
大西洋雜誌特約撰稿人阿齊茲（Arash Azizi）也在「X」發文透露，德黑蘭方面的消息人士表示，美伊下一輪談判將於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。