停火截止期限逼近！巴基斯坦媒體：美伊下一輪談判可能16日舉行

彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。巴基斯坦媒體則引述消息人士指出，相關會談可能於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。

巴基斯坦英文媒體「論壇快報」（The Express Tribune）報導，巴國正進行高層接觸，試圖促使伊朗與美國重返談判桌，並可能最早於下周在伊斯蘭馬巴德再次會面，展開第二輪談判。

根據高層消息人士說法，巴國總理夏立夫、副總理達爾及陸軍元帥穆尼爾正積極推動相關進展，力求促成可能結束這場波斯灣戰爭的第二輪談判，並爭取在4月21日兩周停火結束前再次舉行會談。另有消息人士表示，下一輪談判可能於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。

大西洋雜誌特約撰稿人阿齊茲（Arash Azizi）也在「X」發文透露，德黑蘭方面的消息人士表示，美伊下一輪談判將於16日在伊斯蘭馬巴德舉行。