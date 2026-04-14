王毅與巴基斯坦外長通電話：願繼續為中東和平作貢獻

據大陸外交部13日深夜發布的新聞稿，大陸外長王毅13日與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。達爾全面介紹巴方斡旋伊朗與美國接談情況，感謝中方促和努力。王毅則稱，中方樂見巴方發揮更大作用，願同包括巴方在內國際社會一道，繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊臨時停火並主辦伊斯蘭瑪巴德會談，發揮了公正平衡的斡旋作用。王毅表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火勢頭。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

王毅重申，中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，體現了國際社會促和共識，仍可成為解決問題的努力方向。

王毅3月31日與達爾在北京舉行會談，雙方就海灣和中東地區局勢交換意見並提出五點倡議：立即停止敵對行動；盡快開啟和談；確保非軍事目標安全；確保航道安全；確保聯合國憲章的首要地位。

另，王毅13日也在北京會見陪同阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德訪華的阿布達比總統中國事務特使哈勒敦。王毅闡述中方對當前中東局勢原則立場，表示中方完全理解海灣阿拉伯國家合理安全關切。

王毅指出，封鎖荷莫茲海峽不符合國際社會共同利益，通過政治外交手段實現全面持久停火才是解決問題的根本之道。中國一直積極致力於促和止戰，願同包括阿布達比在內的國際社會共同努力，推動中東局勢盡早重回和平安寧。

哈勒敦則表達阿布達比讚賞中方為推動中東局勢緩和所作積極努力，期待中國發揮更重要作用。

美伊在伊斯蘭瑪巴德的談判12日結束，雙方未達成任何協議。據美國媒體報導，美伊在上輪談判無果而終後仍在接觸，美國政府內部正在討論與伊朗舉行第二輪會談的相關細節。

CNN報導，知情人士透露，視未來幾天各方交流進展而定，美國與伊朗可能延長兩周的停火期限，以便為談判爭取更多時間。

據俄新社13日援引美國《大西洋》月刊記者在社交媒體的消息稱，美國和伊朗下一輪「直接談判」可能於16日在伊斯蘭瑪巴德舉行。