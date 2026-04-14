荷莫茲海峽緊張 巴西原油重要性日增

美軍封鎖伊朗港口，荷莫茲海峽再度陷入緊張，國際油價逼近每桶100美元。巴西原油隨著中國近期大幅增加採購，在全球供應鏈中的地位日益攀升，但同時面臨地緣政治風險與國內燃料價格飆漲的雙重挑戰。

巴西軍事社群網站（sociedademilitar）分析，中國近期大幅增加自巴西原油採購，使巴西出口量攀升至歷史次高，3月每日出口達250萬桶，其中近7成流向中國。巴西因此躍升為全球能源供應鏈的關鍵一環，但高度依賴單一買家也使其暴露在外部風險。

聖保羅州報（Estadão）報導指出，油價飆升推動國營巴西石油公司（Petrobras）股價走高，並因新發現的深海鹽層油田（Pré-Sal）而增添供給前景。金融機構預估，若油價每桶再漲10美元，巴西的經常帳可望改善近60億美元。不過，能源成本上升也加重通膨壓力，迫使央行在利率政策上保持謹慎。

新聞網站Brasil247則指出，雖然外資流入與匯率升值為巴西帶來正面效應，但國內卻面臨燃料價格飆漲的民生壓力。柴油在短短11天內暴漲45%，政府緊急祭出減稅與補貼措施，並宣布5年內達成柴油自給計畫，以降低對進口依賴。能源部長席維拉（AlexandreSilveira）更批評部分石油公司「因投機獲利豐厚」，並推動出口稅，引發業界反彈。

巴西媒體分析，原油出口成長為巴西帶來外匯與投資機會，但也讓國內市場承受價格高漲與通膨壓力。如何在保障民生與維持國際競爭力之間取得平衡，是巴西政府與石油產業的重大挑戰。