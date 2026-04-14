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一邊封鎖一邊談？川普稱「對的人來電」 美伊擬停火到期前再會面

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日抵達邁阿密國際機場時握拳。法新社
美國總統川普11日抵達邁阿密國際機場時握拳。法新社

美伊上周末的談判未能達成和平協議，美國總統川普宣布13日上午封鎖荷莫茲海峽。彭博資訊13日獨家報導，知情人士透露，在美國副總統范斯主導的伊斯蘭馬巴德會談未能取得突破後，美國與伊朗正討論舉行新一輪面對面談判，以尋求較長期的停火安排。

知情人士表示，目標是在4月7日宣布的兩周停火於下周到期前舉行新一輪談判。其中一項構想是返回伊斯蘭馬巴德進行第二輪會談，但也已討論其他可能地點。

白宮與國務院未立即回應詢問。CNN 報導，白宮官員正討論再次舉行會議的可能性，而巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，相關努力仍在進行中，以解決美伊之間尚未處理的問題。川普也在當天稍早釋出對進一步談判持開放態度的訊號，稱伊朗已與美方接觸。與此同時，他正推動對關鍵航道荷莫茲海峽實施海上封鎖，以加大對德黑蘭政權的壓力。

川普在白宮表示：「我們今天早上接到對的人打來的電話，就是對的人、合適的人，他們想談成一筆協議。」但他未說明參與對話者的身分。

另有一名知情人士表示，土耳其與埃及官員也在結束戰爭的外交努力中發揮作用，使會議可能在這兩個國家之一舉行。

范斯在伊斯蘭馬巴德會談一整天仍未能達成協議，最終無功而返。他與川普表示，談判破裂是因伊朗拒絕放棄核子計畫。伊朗方面則否認意圖製造核武，但主張擁有進行濃縮鈾的權利，並將談判失敗歸咎於美方「過度」要求，同時也為進一步談判留下空間，表示分歧不可能在單一輪談判中解決。

另一個被視為正面訊號的是，川普12日在社群媒體貼文中表示，他的特使「如預期般地，對伊朗代表變得非常友善且尊重」。

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