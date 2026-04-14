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黎以談判前局勢升溫 以軍稱打擊150個真主黨目標

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，過去24小時內已在黎巴嫩境內打擊約150個真主黨（Hezbollah）目標，時值以色列與黎巴嫩官員將在華府展開和談之際。

法新社報導，以色列軍方表示：「過去24小時，我們於黎巴嫩南部多個地區，打擊約150個真主黨恐怖組織目標。」

以色列軍方補充，打擊目標包括「軍事設施、反戰車飛彈據點，以及恐怖份子指揮中心」。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天呼籲黎巴嫩取消明天在華盛頓與以色列舉行的會議，重申真主黨立場是反對與以色列直接談判。

伊朗支持的真主黨，自3月2日起即與以色列交戰。

黎巴嫩與以色列駐美大使預計明天在華府會面，討論兩國舉行直接談判的可能性。

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