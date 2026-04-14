美國封鎖荷莫茲海峽 川普：伊方致電迫切希望達成協議

美伊談判未能達成和平協議，美國總統川普宣布封鎖13日上午封鎖荷莫茲海峽，不過川普13日受訪時表示，伊方13日致電美國，稱他們希望達成協議；川普並表示，他們非常迫切希望達成協議。

美國副總統范斯近日率團與伊朗代表團在巴基斯坦談判，但最後未能達成協議，川普發文表示，計畫在美東時間13日上午10時封鎖荷莫茲海峽；川普也在封鎖前夕發文表示，如果伊朗的快速攻擊船隻靠近美方的封鎖，將會被摧毀。

川普13日受訪時表示，美方的封鎖按時展開，不過川普也透露說，伊方有致電美國，希望達成協議，而且川普指出，他們非常迫切希望達成協議。

川普說，伊朗在談判中同意很多事情，但至今沒有同意放棄擁有核子武器；川普重申說伊朗不能夠擁有核子武器，並表示，如果伊朗不同意這麼做，就無法達成協議；川普表示，美國將取得「核塵埃」（Nuclear Dust），無論是由伊朗交給美國，還是美國自己取得。

川普也指出，其他國家也會協助美國的封鎖，並預告14日會對外公布有哪些國家願意伸出援手。

至於中國是否針對封鎖與美國聯絡？川普給出否定的答案，指美國與中國有非常好的關係，中國國家主席習近平也希望看到事情盡快落幕。