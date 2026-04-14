聽新聞
0:00 / 0:00

美國封鎖荷莫茲海峽 川普：伊方致電迫切希望達成協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美伊談判未能達成和平協議，美國總統川普宣布封鎖13日上午封鎖荷莫茲海峽，不過川普13日受訪時表示，伊方13日致電美國，稱他們希望達成協議；川普並表示，他們非常迫切希望達成協議。

美國副總統范斯近日率團與伊朗代表團在巴基斯坦談判，但最後未能達成協議，川普發文表示，計畫在美東時間13日上午10時封鎖荷莫茲海峽；川普也在封鎖前夕發文表示，如果伊朗的快速攻擊船隻靠近美方的封鎖，將會被摧毀。

川普13日受訪時表示，美方的封鎖按時展開，不過川普也透露說，伊方有致電美國，希望達成協議，而且川普指出，他們非常迫切希望達成協議。

川普說，伊朗在談判中同意很多事情，但至今沒有同意放棄擁有核子武器；川普重申說伊朗不能夠擁有核子武器，並表示，如果伊朗不同意這麼做，就無法達成協議；川普表示，美國將取得「核塵埃」（Nuclear Dust），無論是由伊朗交給美國，還是美國自己取得。

川普也指出，其他國家也會協助美國的封鎖，並預告14日會對外公布有哪些國家願意伸出援手。

至於中國是否針對封鎖與美國聯絡？川普給出否定的答案，指美國與中國有非常好的關係，中國國家主席習近平也希望看到事情盡快落幕。

美國 美方 范斯 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普封鎖荷莫茲海峽 僅限進出伊朗船隻

美軍封鎖生效 川普：將摧毀靠近封鎖區船隻

伊朗談判未果 川普：不在乎是否恢復談判

美伊談判破局 專家：川普封鎖荷莫茲海峽恐適得其反

相關新聞

美國封鎖荷莫茲海峽 川普：伊方致電迫切希望達成協議

美伊談判未能達成和平協議，美國總統川普宣布封鎖13日上午封鎖荷莫茲海峽，不過川普13日受訪時表示，伊方13日致電美國，稱他們希望達成協議；川普並表示，他們非常迫切希望達成協議。

封鎖荷莫茲海峽 恐更不利美方

法新社十二日引述分析家報導，美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽），恐使美方更舉步維艱，且這場危機需國際間長時間的作為才能解決。

美擬對船舶登檢 專家：執行難度高

美軍開始封鎖荷莫茲海峽，紐約時報及路透報導，美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡指出，在戰爭狀態下交戰方可行使「登臨與檢查權」，即使是民用船舶，只要不是在中立水域，仍在此一權利的範圍內。

川普封鎖荷莫茲海峽 僅限進出伊朗船隻

美國總統川普十二日揚言封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽），但美國中央司令部當天稍晚說，封鎖對象僅限進出伊朗整條海岸線的船舶。川普十三日凌晨也改口宣布自十三日上午十時（台灣時間當晚十時）起禁止船舶進出伊朗港口。

美軍封鎖生效 川普：將摧毀靠近封鎖區船隻

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文說，若伊朗軍方船隻靠近美軍對進出伊朗船隻的封鎖區，將立即將其摧毀。

川普發文聲稱已徹底打垮伊朗海軍 剩餘船隻敢靠近封鎖線將立即殲滅

美國總統川普13日發文表示，已徹底打垮伊朗海軍158艘艦艇，並警告伊朗其他船隻若敢接近美軍的封鎖線，也將會受到同樣待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。