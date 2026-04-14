封鎖荷莫茲海峽 恐更不利美方

法新社十二日引述分析家報導，美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽），恐使美方更舉步維艱，且這場危機需國際間長時間的作為才能解決。

川普在美伊的巴基斯坦伊斯蘭馬巴德談判破局後，下令封鎖供給全球約兩成石油的海峽，但這恐難以緩解世人對當前國際經濟情況的恐慌。

美國智庫中東研究所（ＭＥＩ）研究員卡圖利斯說，川普可能只是在爭取時間來調動軍事資源，或他其實根本不知道還能怎麼辦；「我不會稱他的做法為戰略，只是一種以軍事為核心，卻缺乏戰略的做法」。

美國智庫布魯金斯研究院研究員泰爾哈米也說，川普喊出的封鎖「令人困惑，而且似乎適得其反」。泰爾哈米強調，「伊朗早就不信任川普；難以估計這對美國殘存的全球公信力，將造成多大衝擊」。

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，封鎖海峽可切斷德黑蘭和伊朗軍事行動的重要資金來源，但這也可能使國際油價進一步攀升。

以國智庫以色列國家安全研究所（ＩＮＳＳ）研究員希特里諾維奇表示，以海軍封鎖海峽，的確將使美軍置身更大風險；幾乎沒理由相信，靠封鎖就能迫使伊朗屈服，他們至今展現的韌性，正反映出情況將正好相反。

美國智庫華盛頓近東政策研究所（ＷＩＮＥＰ）研究員史特勞爾也表示，川普想盡快解決與伊朗的問題，但現實是這很難由美國獨力完成，中長期也難以持續；長期需藉由外交手段與國際政治意願來解決。