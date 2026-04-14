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美擬對船舶登檢 專家：執行難度高

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美軍開始封鎖荷莫茲海峽，所有試圖通過海峽的船舶只要被美軍要求，都必須接受登檢。路透
美軍開始封鎖荷莫茲海峽，所有試圖通過海峽的船舶只要被美軍要求，都必須接受登檢。路透

美軍開始封鎖荷莫茲海峽，紐約時報及路透報導，美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡指出，在戰爭狀態下交戰方可行使「登臨與檢查權」，即使是民用船舶，只要不是在中立水域，仍在此一權利的範圍內。

在美國中央司令部指稱將不會干擾往返「非伊朗港口」的船舶後，船舶追蹤業者質疑美軍執行封鎖的成效，部分船舶可能透過變更船舶自動識別系統（ＡＩＳ）的資訊等手法來規避監控。油輪追蹤機構Tanker Trackers就提到，這將變得很棘手，有些與伊朗有關的油輪將利用ＡＩＳ來偽造資訊，佯裝停靠沙烏地阿拉伯或伊拉克港口，因此執行起來並非易事，只能說「祝美國中央司令部好運」。

美國實施封鎖後，所有試圖通過海峽的船舶只要被美軍要求，都必須接受登檢；是否准許它們繼續航行則將由美軍直接裁決。負責封鎖的美國中央司令部尚未詳述細節，包括將派多少船艦、是否派軍機和波斯灣盟友是否加入。

若部署足夠軍艦，美國海軍可建立封鎖態勢，使油輪大多不敢冒險運載伊油闖關。但問題在於美國是否準備好登檢扣押，甚至破壞或擊沉試圖突破封鎖的船舶；對運載供應中國大陸這種強國，或印度及南韓等美國夥伴的伊油油輪，又要如何處置。

對伊朗可能反應，前美國海軍軍令部長羅福賀提醒，伊朗可能對波灣船舶開火，或攻擊境內有美軍基地的波灣鄰國基礎設施；他預料伊朗「必將有所反應」。

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