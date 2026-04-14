川普封鎖荷莫茲海峽 僅限進出伊朗船隻

美國總統川普十二日揚言封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽），但美國中央司令部當天稍晚說，封鎖對象僅限進出伊朗整條海岸線的船舶。川普十三日凌晨也改口宣布自十三日上午十時（台灣時間當晚十時）起禁止船舶進出伊朗港口。

封鎖開始不久，川普就在自創社媒真實社群發文，揚言伊軍艦艇只要靠近美軍封鎖區，將立即摧毀；英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）也在封鎖開始前夕表示，接獲將對伊朗實施海上進出限制的通知。

美伊十二日在巴基斯坦談判破局，川普當天在真實社群發文聲稱，美軍將封鎖海峽且摧毀伊朗在海峽所布的水雷。十一日衛星影像顯示，美國「林肯號」航艦現身阿曼灣東部。

美國中央司令部則在新聞稿中提到，上述封鎖將對進出波斯灣和阿曼灣沿岸伊朗港口和沿海地區船舶，對各國船舶一視同仁執行，但不會阻礙往來「非伊朗港口」的船隻。根據倫敦證交所集團（ＬＳＥＧ）和能源市場情報公司Ｋｐｌｅｒ資料數據，各國油輪已紛紛趕在封鎖前通行或避開海峽。

根據路透十三日取得的美國中央司令部通知，美軍將在海峽以東海域實施封鎖，船舶未經授權進出可能被攔截、要求改道和扣押，並將涵蓋往返伊朗整條海岸線的船舶；食物等人道物資雖可通行，但必須接受檢查。

川普十二日說，美伊七日達成的兩周停火仍維持不錯，伊朗可能回到談判桌，但他「不在乎」伊方回不回來。川普還說，美方實施封鎖後伊朗將無法賣油，封鎖將很有效果，美國也將調集更多掃雷艦至海峽。他並又一次揚言，若無法達成協議，他將摧毀伊朗發電廠等能源設施。

華爾街日報十二日則引述多位美國官員報導，美伊談判未果後，川普正考慮在實施封鎖的同時，恢復對伊朗的有限軍事打擊；重啟全面轟炸的可能性較低，原因是他不樂見這場戰爭長期化，且他對外交途徑解決仍持開放態度。

美國官員也列出川普對美伊接下來重啟談判時的紅線，包括伊朗必須完全開放海峽且不得收通行費、終止一切鈾濃縮活動且拆除相關設施、交出伊朗現有的高純度濃縮鈾、接受廣泛的區域安全架構和停止資助其「代理人」團體。

伊軍強調，外國軍艦企圖接近海峽，就將被視為違反停火，將予以嚴厲回應；若伊朗港口的安全受威脅，那波斯灣及阿曼灣沿岸的所有港口都不會安全，伊朗也將堅決執行控制海峽的「永久機制」。伊朗官媒十三日暗示，伊方可能要其代理人之一的葉門武裝團體「青年運動」干擾或封鎖紅海南端的曼德海峽航行。

另，中國大陸外交部發言人郭嘉昆十三日在例行記者會中說，維護海峽暢通符合國際利益，希望各方恪守停火；對美媒近日報導稱北京擬提供伊朗新型肩射防空飛彈，中方反對此一「無根據的抹黑」。