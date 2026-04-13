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川普示警：美軍實施封港 伊朗艦艇若靠近就擊沉
美國總統川普（Donald Trump）今天上午對伊朗發布新的威脅，表示美國對伊朗港口實施封鎖，任何靠近封鎖行動的伊朗艦艇將遭美方擊沉。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道，雖然伊朗海軍已被「徹底摧毀」，但美軍並未擊沉其「快速攻擊艦」。
他警告，如果這些艦艇接近封鎖行動，美國海軍將採取跟對付涉嫌運毒船時一樣的戰術。
川普在貼文中寫道：「警告：如果這些船隻靠近我們的封鎖，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」
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