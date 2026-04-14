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美軍施壓封鎖伊朗港口 德黑蘭威脅要攻擊波斯灣鄰國港口

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電
川普13日宣布自13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）起禁止船舶進出伊朗港口。圖為十二日該海峽一艘在阿曼穆桑達姆省外海的船舶。（路透）
川普13日宣布自13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）起禁止船舶進出伊朗港口。圖為十二日該海峽一艘在阿曼穆桑達姆省外海的船舶。（路透）

美國總統川普12日揚言封鎖荷莫茲海峽，美國中央司令部稍晚說，封鎖對象「僅限進出伊朗的船舶」，川普13日宣布自13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）起禁止船舶進出伊朗港口。

彭博經濟研究指出，面對日益升高的國內壓力，川普仍在尋求結束戰爭，雖然現在對峙升級，但此舉是迫使伊朗讓步。

面對美軍封鎖伊朗港口，伊朗揚言報復，威脅要攻擊波斯灣鄰國港口。伊朗軍方發言人表示，美國對國際海域船隻的限制措施已經違法，與「海盜行為」沒有兩樣，若伊朗港口受威脅，波斯灣與阿曼灣任何港口都無法保證安全。伊朗官媒13日暗示，伊方可能要其代理人之一的葉門武裝團體「青年運動」干擾或封鎖紅海南端的曼德海峽航行。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油6月期貨13日晚間上漲5%，至每桶100.53美元；西德州中級原油（WTI）5月期貨則揚升5%至每桶101.53美元。

路透取得美國中央司令部通知顯示，美軍將在海峽以東海域實施封鎖，船舶未經授權進出可能被攔截、要求改道和扣押，並將涵蓋往返伊朗整條海岸線的船舶；食物等人道物資雖可通行，但必須接受檢查，此舉可能切斷德黑蘭的重要財源。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主任雅庫比安談到美國的封鎖計畫時表示：「這看起來是一項相當雄心勃勃的行動，但無法解決干擾問題，很難理解其邏輯。」

華爾街日報則引述多位美國官員報導，美伊談判未果，川普正考慮實施封鎖的同時，恢復對伊朗的有限軍事打擊；重啟全面轟炸的可能性較低，原因是他不樂見這場戰爭長期化，且他對外交途徑解決仍持開放態度。

伊朗軍方強調，外國軍艦企圖接近海峽，將被視為違反停火，會予以嚴厲回應；若伊朗港口的安全受威脅，那波斯灣及阿曼灣沿岸的所有港口都不會安全，伊朗也將堅決執行控制海峽的「永久機制」。

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