美軍封鎖生效 川普：將摧毀靠近封鎖區船隻

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文說，若伊朗軍方船隻靠近美軍對進出伊朗船隻的封鎖區，將立即將其摧毀。

川普還稱，伊朗的158艘海軍艦艇已全毀，但美軍還未擊沉伊方少數「快速攻擊艇」，因為美方不認為其構成多大威脅。

川普12日揚言封鎖荷莫茲海峽後，13日凌晨又發文改口說，宣布將在當天上午10時（台灣時間當晚10時）起禁止船舶進出伊朗港口。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）在美方聲稱封鎖生效前指出，已獲悉將對伊朗港口和沿岸地區實施海上進出限制。