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美軍封鎖生效！川普：靠近封鎖區伊朗船隻 將立即摧毀

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川普發文聲稱已徹底打垮伊朗海軍 剩餘船隻敢靠近封鎖線將立即殲滅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普說，雖然我們還沒攻擊伊朗的快速攻擊艇，但這些船隻若靠近封鎖線，將立即殲滅。
川普說，雖然我們還沒攻擊伊朗的快速攻擊艇，但這些船隻若靠近封鎖線，將立即殲滅。

美國總統川普13日發文表示，已徹底打垮伊朗海軍158艘艦艇，並警告伊朗其他船隻若敢接近美軍的封鎖線，也將會受到同樣待遇。

川普13日在自家社群平台Truth Social上發文說：「伊朗海軍已沉入海底，徹底抹去，總計158艘。我們並未摧毀的是他們為數不多的所謂「快速攻擊艇」，因為我們不認為他們構成多少威脅。警告：如果任何這些船隻靠近我們的封鎖線，他們將會被立即殲滅，使用的手段將和我們用來打擊海上毒販相同。迅速且殘酷。附註：我們已阻止98.2%透過海上進入美國的毒品。感謝你對此事的關注。總統川普」

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