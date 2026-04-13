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川普命海軍封鎖伊朗 以色列總理表支持

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。(美聯社)
以色列總理內唐雅胡。(美聯社)

美國總統川普決定以海軍封鎖伊朗後，以色列總理內唐雅胡今天表示支持，並強調他的政府在此事上與華府保持充分協調。

法新社報導，根據以色列總理辦公室公布的影片聲明，內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）在內閣會議中表示：「伊朗違反了（在巴基斯坦和平會談的）規則，川普總統決定實施海軍封鎖。」

「我們當然支持這一堅定立場，並持續與美國保持協調。」

在美伊上週末的談判破局後，美國軍方表示，今天起將對所有伊朗港口實施封鎖。

美軍指出，封鎖行動將於格林威治標準時間14時（台灣時間晚間10時）開始，並適用於這條關鍵航道兩側所有離開或試圖停靠伊朗港口的船舶。

美軍 華府 巴基斯坦 以色列 伊朗 美國

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