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美軍封鎖生效！川普：靠近封鎖區伊朗船隻 將立即摧毀

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路透：美軍通知海員 將在阿曼灣及阿拉伯海實施封鎖

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

路透社今天報導，美軍中央司令部在發給海員的通知中表示，美軍將在荷莫茲海峽以東的阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）實施封鎖。

相關措施將適用於所有通行船隻，無論其懸掛國旗為何。這份通知並指出，封鎖措施將於格林威治標準時間13日14時（台灣時間晚間10時）生效。

根據路透社，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）這份通知表示：「任何未經授權進入或離開封鎖區域的船隻，都可能被攔截、改道或扣押。」

通知內容亦提到，封鎖措施不會妨礙經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）往返「非伊朗目的地」的「中立」通行。

該聲明並稱，封鎖措施「涵蓋伊朗整個海岸線，包括但不限於港口和石油終端港」，但將允許人道物資運輸，含食物、醫療供給品及其他必需品等，不過須接受檢查。

伊朗已揚言將對波斯灣鄰國的港口採取報復行動。

美伊上週末的談判未能達成結束戰爭的協議，使得雙方停火岌岌可危。

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