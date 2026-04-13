最明確的公開警告...川普：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

在多家媒體援引美國情報消息人士報導稱中國已向伊朗提供或准備提供武器後，中國外交部周一（4月13日）將相關報導稱為「無根據抹黑」予以駁斥。

周日，美國總統川普威脅稱，若北京向德黑蘭提供軍事援助，將面臨「驚人的」50%新關稅。

這是他在伊朗戰爭開始以來對北京發出的最明確的公開警告之一。

川普在接受福克斯商業頻道主持人巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）採訪時發表上述言論，回應的是此前有關向軍事援助伊朗的國家征收50%關稅威脅的問題。

「你前幾天說過，任何支持伊朗、向伊朗輸送軍事裝備的國家將面臨50%的關稅」，巴爾蒂羅莫說：「你是指中國嗎」？

「是的」，川普回答。「還有其他國家。但是，中國也包括在內」。

「如果我們發現中國——因為我聽到一些媒體報導」，川普說，隨即對媒體報導的可信度提出質疑，但同時援引了有關便攜式肩扛導彈的報導。「我對此表示懷疑，因為我們之間有關系，我認為他們不會這麼做」。

「也許他們在開始時做了一點」，川普接著說，「但我不認為他們還會繼續」。

「如果我們逮住他們這樣做，他們將面臨50%的關稅」，川普說，「這是驚人的」。

川普：若向伊朗輸送武器，「中國將會遇到大麻煩」

此前《紐約時報》援引美國官員的話報導稱，美國情報顯示北京可能已經輸送了一批便攜式肩扛導彈。

據美國媒體CNN周日報導，據三名知情人士透露，美國情報顯示，中國正准備在未來數周內向伊朗交付新型防空系統。

其中兩名消息人士告訴CNN，有跡象顯示北京正在通過第三國轉運這批貨物，以掩蓋其真實來源。

消息人士稱，北京正准備轉運的系統是單兵便攜式防空導彈系統（MANPADs）。這種系統在此前長達五周的戰爭過程中，對低空飛行的美國軍用飛機構成了不對稱威脅。

周六，CNN就上述美國情報及川普是否已就此與習近平進行溝通向其發問，川普暗示北京若向德黑蘭輸送武器將面臨後果。

「如果中國這樣做，中國將會遇到大麻煩，好嗎？」川普說，但未說明是否已與習近平通話。

中國外交部：「無根據的抹黑或惡意關聯」

中國駐華盛頓大使館發言人對CNN表示：「中國從未向沖突任何一方提供武器，相關說法不實」。

中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回答提問時說，「北京在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據中國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控」，「中方反對無根據的抹黑或惡意關聯」。

消息人士還表示，中國公司持續向伊朗出售受制裁的兩用技術，使德黑蘭能夠繼續制造武器並改進導航系統，但中國政府直接轉讓武器系統將代表著一種全新程度的援助。

萬斯：「我們必須看到一個明確的承諾」

此前，美伊停火談判在巴基斯坦舉行，未能達成協議。美國副總統萬斯示，伊朗方面沒有接受美國提出的條件。他說，美國已明確表明紅線所在，以及在哪些方面願意向伊朗作出讓步。萬斯在對記者發言時表示：「簡單的事實是，我們必須看到一個明確的承諾：他們不會尋求核武器——也不會尋求能夠使他們迅速獲得此類武器的手段」。

中國是伊朗的重要經濟伙伴，購買了這個中東國家的大部分石油。

然而，兩國之間並沒有正式的軍事協議，許多分析人士表示，北京總體上將兩國關系視為一種交易性質。

中國與海灣國家也保持著強勁的經濟聯系，並在這場戰爭中對伊朗襲擊海灣國家的行為提出了批評。

川普預計將於5月中旬訪問中國，此次訪問被認為將以貿易和更廣泛的地緣政治議題為中心。

（法新社、新聞周刊、CNN、明鏡周刊）

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