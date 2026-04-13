教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

教宗良十四世因為關於美國和伊朗戰爭的發言，而遭到美國總統川普直接批評後，他今天表示自己無意與川普辯論，也打算繼續為反戰發聲。

綜合路透社和法新社報導，來自美國芝加哥的良十四世（Leo XIV）近幾週來直言批評美國和以色列對伊朗的戰爭，他11日呼籲和平時譴責「戰爭的瘋狂」。

隔天川普（Donald Trump）便發文批評良十四世「對犯罪軟弱，對外交政策很糟糕」，顯然回應教宗對中東衝突及對白宮採取強硬移民政策的批評。

良十四世今天在飛往北非國家阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）的教宗專機上以英文對隨行記者表示：「我不是政治人物，我無意與他（川普）辯論。（我要傳遞的）信息始終如一，即促進和平。」

他說：「我不認為福音的信息應該像有些人正在進行那樣被不當利用。...無論教會、我或福音要傳遞的信息，都是：和平使者才有福。」

教宗進一步說：「今日世界上有太多人正在受苦，太多無辜的人被殺害。我認為必須有人挺身而出表示還有一個更好的辦法。」

他指出：「我不把我的角色看作是政治性的，也就是政治人物。」但他也說：「我將繼續大聲發言反對戰爭，為了促進和平、對話及各國多邊關係，以尋求公正的解決問題辦法。」

阿爾及利亞是良十四世首趟非洲訪問行程的首站，他此行預定在10天內訪問4個國家。