快訊

穿短裙側坐遭砲轟…電競正妹主播黑化了！超狠1招反擊嚇傻網友

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

中央社／ 教宗專機13日綜合外電報導

教宗良十四世因為關於美國伊朗戰爭的發言，而遭到美國總統川普直接批評後，他今天表示自己無意與川普辯論，也打算繼續為反戰發聲。

綜合路透社和法新社報導，來自美國芝加哥的良十四世（Leo XIV）近幾週來直言批評美國和以色列對伊朗的戰爭，他11日呼籲和平時譴責「戰爭的瘋狂」。

隔天川普（Donald Trump）便發文批評良十四世「對犯罪軟弱，對外交政策很糟糕」，顯然回應教宗對中東衝突及對白宮採取強硬移民政策的批評。

良十四世今天在飛往北非國家阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）的教宗專機上以英文對隨行記者表示：「我不是政治人物，我無意與他（川普）辯論。（我要傳遞的）信息始終如一，即促進和平。」

他說：「我不認為福音的信息應該像有些人正在進行那樣被不當利用。...無論教會、我或福音要傳遞的信息，都是：和平使者才有福。」

教宗進一步說：「今日世界上有太多人正在受苦，太多無辜的人被殺害。我認為必須有人挺身而出表示還有一個更好的辦法。」

他指出：「我不把我的角色看作是政治性的，也就是政治人物。」但他也說：「我將繼續大聲發言反對戰爭，為了促進和平、對話及各國多邊關係，以尋求公正的解決問題辦法。」

阿爾及利亞是良十四世首趟非洲訪問行程的首站，他此行預定在10天內訪問4個國家。

英文 芝加哥 白宮 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

教宗展開非洲訪問 籲國際重視人權發展

川普批教宗良14世 斥對犯罪軟弱、外交政策糟糕

「沒有我就沒有你」！川普發文砲轟教宗良十四世支持伊朗擁核

中東戰爭第43天》美伊談判21小時無結果 最新發展一次看

相關新聞

雙方對峙加劇！伊朗放話若美封鎖荷莫茲 將攻擊波斯灣港口報復

美國13日將封鎖進出伊朗港口的船隻，伊朗揚言報復，威脅要攻擊波斯灣鄰國的港口，凸顯雙方對峙加劇，危及停火協議。

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

美國總統川普和顧問據傳今年稍早以來持續私下聽取內閣官員、政治盟友和企業領袖意見，想知道如果伊朗戰爭未在短時間內結束，可能為華爾街和市井小民帶來什麼影響。

伊朗軍方回應川普海上封鎖！官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

美國總統川普宣布將於美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）限制船舶進出伊朗港口。伊朗軍方13日回應，語帶威脅稱波斯灣的航運安全沒有國家能置身事外。同時，伊朗官媒發文暗示，可能指示代理勢力葉門武裝組織青年運動干擾或封鎖曼德海峽，藉此報復美方海事封鎖。

美對伊過度要求？親伊朗人士怒批：根本不是來談判的

美國與伊朗在巴基斯坦進行21小時談判12日宣告破局，美國副總統范斯隨即率團打道回府。伊朗官媒稱美方「過度要求」阻礙協議，另有親德黑蘭分析人士爆料，美方要求伊朗停止濃縮鈾活動、移出濃縮鈾庫存至境外，且要求按照美方條件管理荷莫茲海峽。

川普改口不是全封荷莫茲！宣布今晚10時起「封鎖船舶進出伊朗港口」

美聯社報導，美國總統川普12日放話封鎖荷莫茲海峽，不過根據美國中央司令部12日聲明，美軍實際上僅封鎖船舶進出伊朗港口，並非如川普所言幾乎達全面封鎖的程度。川普隨後也改口，13日凌晨在真實社群發文，正式宣布美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）將封鎖船舶進出伊朗港口。

金融時報專欄：川普打伊朗最大盲點是「深信人人都有價碼」

美國總統川普自2月28日與以色列聯手打擊伊朗以來，已多次採極限施壓手段，企圖迫使伊朗就範。截至目前為止，尚未奏效。美國中東特使威科夫曾透露，川普對於伊朗始終未在美國空襲轟炸下投降，感到十分困惑。關於川普的困惑，金融時報專欄作家甘尼許（Janan Ganesh）日前撰文指出，川普認為人人都有個價碼，他不太能想像有人「真的相信某些價值」，為了某些價值而不計代價，看懂這個盲點，就能理解川普目前在國際上的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。