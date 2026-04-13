英相施凱爾：英國不支持美國封鎖荷莫茲海峽

英國首相施凱爾今天證實，英國不支持美國對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實施封鎖，並重申英國的優先要務是確保海峽重新開放、國際航運恢復。

施凱爾（Keir Starmer）說，英國持續與盟友討論促成荷莫茲海峽重新開放的可行方案，且英國具備必要的掃雷能力，可用於排除伊朗佈設的水雷。根據英國官方迄今公開說法，掃雷預計在戰火停歇後才會展開。

美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下，於巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）馬拉松談判21小時未有成果後，美國總統川普（Donald Trump）12日在社群媒體貼文揚言，美國海軍將展開對荷莫茲海峽的封鎖，適用所有試圖進入或離開海峽的船舶。

川普宣告，已指示美國海軍在國際水域查禁所有曾向伊朗繳交海峽通行費的船舶，且美國將著手摧毀伊朗在海峽埋設的水雷。

川普揚言，任何曾向伊朗繳交非法通行費的人都別想在公海上安全航行；此外，伊朗透過埋設水雷勒索各界，但美國絕不容許被勒索。

不過，儘管川普聲稱「其他國家將參與此次封鎖」，施凱爾今天接受英國媒體採訪時，證實英國不支持美方封鎖、不會參與相關行動，且將持續避免被捲入戰火。

施凱爾說，只要荷莫茲海峽依然被封閉或者船舶無法依該有方式自由通行，即意味石油和天然氣無法進入市場，物價將上漲、能源帳單金額將增加，而他不希望看見這樣的情況。

施凱爾重申，目前最要緊的是促成海峽開放，且「完全開放」。儘管不認同川普對荷莫茲海峽實施封鎖，施凱爾提到，問題主要還是在伊朗首先關閉或局部關閉海峽。

另一方面，被視為與執政黨工黨親近的英國智庫「意決基金會」（Resolution Foundation）今天發布研究結果，呈現中東戰火對英國民眾生活水準的衝擊。參考各項市場定價，受戰爭影響，英國中位數勞動年齡家庭今年可運用收入預計將減少480英鎊（約新台幣2萬元）。

基金會評估，戰爭爆發前，英國一般家庭原可預期收入成長0.9%，如今收入反而恐下滑0.6%。造成這個現象的主要原因包括能源價格上揚，且儘管美國與伊朗近日宣布停火14天，這項消息對能源市場行情的影響有限。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）預計本週稍晚宣布，政府將採取哪些措施進一步協助英國企業與民眾挺過物價壓力。在此之前，里夫斯將出席13至18日在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）春季會議。

里夫斯1日接受英國廣播公司第2電台（BBC Radio2）採訪時不諱言，她「對川普選擇在中東地區開戰感到憤怒」。

里夫斯說，這是一場「沒有明確退場方案的戰爭」，因此英國「不願加入」。

里夫斯提到，英國政府的借貸成本已飆升至「突破天際」，而英國本身「未做出任何導致（借貸）成本如此攀升的事」。

里夫斯認為，川普的決策正讓各界陷入貨真價實的艱難處境，「人們可看到，川普在中東地區的所作所為將給世界各地帶來經濟挑戰」，潛在挑戰包括通貨膨脹加劇、經濟成長放緩、稅收減少。

除了里夫斯，施凱爾9日也罕見對川普的對外作為發出較尖銳批評。施凱爾在中東訪問期間告訴英國獨立電視台（ITV），英國家戶和企業不得不承受能源帳單金額上下波動，他對這個情況簡直「受夠了」（fed up）。

施凱爾說，能源帳單金額如此上下波動，起因是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「或是川普在世界各地的所作所為」。