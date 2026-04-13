雙方對峙加劇！伊朗放話若美封鎖荷莫茲 將攻擊波斯灣港口報復

美國總統川普自2月28日與以色列聯手打擊伊朗以來，已多次採極限施壓手段，企圖迫使伊朗就範。截至目前為止，尚未奏效。美國中東特使威科夫曾透露，川普對於伊朗始終未在美國空襲轟炸下投降，感到十分困惑。關於川普的困惑，金融時報專欄作家甘尼許（Janan Ganesh）日前撰文指出，川普認為人人都有個價碼，他不太能想像有人「真的相信某些價值」，為了某些價值而不計代價，看懂這個盲點，就能理解川普目前在國際上的困境。

2026-04-13 12:31