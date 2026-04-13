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雙方對峙加劇！伊朗放話若美封鎖荷莫茲 將攻擊波斯灣港口報復

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
伊朗揚言報復，威脅要攻擊波斯灣鄰國的港口。法新社
伊朗揚言報復，威脅要攻擊波斯灣鄰國的港口。法新社

美國13日將封鎖進出伊朗港口的船隻，伊朗揚言報復，威脅要攻擊波斯灣鄰國的港口，凸顯雙方對峙加劇，危及停火協議。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），伊朗軍方13日在聲明稿中表示，此區的港口安全，「若非人人共享，就是人人皆無」，同時批評美國威脅要封鎖荷莫茲海峽是「海盜行徑」，重申要永久掌控這個海上要道。

伊朗說法使得兩國的邊緣政策博弈再次升級。這表示倘若美國落實承諾，美東時間13日早上10點（台灣時間13日晚間10點）起，封鎖所有進出伊朗港口的航運交通，伊朗準備對波灣國家的港口重啟攻擊。

由於伊朗原油幾乎全銷往中國大陸，此舉也會讓美國與中國大陸的關係更加緊張。

川普宣布要封鎖進出伊朗港口的船舶之後，布蘭特原油13日一度大漲9.1%至接近每桶104美元，歐洲天然氣期貨價也飆升18%。

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