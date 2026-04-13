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美欲封伊朗港口 中東憂雙重封鎖恐讓局勢升級

中央社／ 開羅13日專電

美國將於台灣時間晚間10時起封鎖所有伊朗海灣港口，引發中東媒體與政治觀察家高度關注，擔心恐將區域局勢推向戰爭邊緣；且海灣地區航運也已出現明顯變化，顯示將開始對全球實體經濟活動產生重大影響。

沙烏地媒體「阿拉伯報」（Arab News）12日引述航運追蹤數據指出，進出波斯灣的船隻已逐漸改變航線，改為靠近葛希姆島（Qeshm Island）一帶，貼近伊朗海岸航行，而非使用傳統的海峽中央航道，顯示局勢緊張已開始對涵蓋農業、工業、交通運輸、商業服務等實體經濟產生重大影響。

報導另引述海軍分析家指出，去年在委內瑞拉附近海域攔截並扣押10艘受制裁油輪的美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford），目前正與在波斯灣（PersianGulf）待命的航空母艦「林肯號」（USS AbrahamLincoln）會合，代表美國已部署充足的海軍力量執行新宣布的封鎖。

阿拉伯報分析，美方此舉被視為在美伊談判破裂後的重大升級行動，有意對伊朗施加更大壓力，迫使伊朗在核議題及區域政策上讓步。

即便封鎖尚未全面落實，相關言論與軍事準備已對區域航運秩序產生即時影響，將對全球能源供應與海上貿易帶來深遠衝擊。

報導強調，從過往經驗來看，此項行動充滿風險。1981年至1987年伊朗和伊拉克的戰爭期間，兩伊在波斯灣及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）間，有451艘船遭受以飛彈為主的攻擊；水雷造成至少10艘船受損，共計有116人死亡、167人受傷、至少37人失蹤。

報導預測，如果伊朗拒絕接受封鎖，美國的損失恐將遠超過自美伊衝突爆發以來，已喪生的13名美軍人員。

阿拉伯報還說，美國此舉將使目前荷莫茲海峽關閉引發的能源危機，擴大為糧食危機以及社會穩定性的全球連鎖效應。

此外，國際海事組織對約2萬名被困在海灣的船員安全和健康狀況表示極度擔憂。尤其是航運停滯後，保險公司已撤銷船隻經荷莫茲海峽的保險，且受困船員也面臨糧食即將告終的風險，船員中已有多人瀕臨心理崩潰。

埃及「十月六日大學」（October 6 University）政治學教授暨政治評論家法魯克（Hossam Farouk）告訴中央社，美國封鎖伊朗海灣港口在軍事上或可行，但長期執行困難且風險極高。伊朗具備包括快艇、海上布雷及無人機等不對稱作戰能力，一旦衝突升級，航運及能源設施恐將遭反制，並導致局勢加速失控。

此外，法魯克也特別強調「雙重封鎖」的風險，即在伊朗已影響海峽航道能力的情況下，美國如再行封鎖，將使航運環境更加不確定，海運運輸及保險成本將持續推高，並進一步擾亂全球供應鏈。

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