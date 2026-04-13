伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

美國總統川普和顧問據傳今年稍早以來持續私下聽取內閣官員、政治盟友和企業領袖意見，想知道如果伊朗戰爭未在短時間內結束，可能為華爾街和市井小民帶來什麼影響。

美國媒體引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特曾與川普談論市場反應，以及戰爭持續時間對美國經濟走向的影響。報導指出，貝森特和川普討論如果戰爭持續八至12周，財政部能採取的各種措施，汽油價格上漲可能為美國帶來的衝擊也是討論議題之一。貝森特向川普表示，他認為戰爭引發的能源價格上漲，對亞洲和歐洲衝擊最大。

另據美國政府高階官員說法，國家經濟委員會主任哈塞特也曾就美國經濟可能受到的影響，向川普提出建言。

民間企業也持續告誡，美國三大石油公司執行長據傳近幾周向川普政府官員警告，荷莫茲海峽長期關閉可能嚴重擠壓全球燃料供應鏈，能源危機可能惡化。雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）上月也在休士頓一場能源會議上表示，金融市場未完全理解實體石油運輸受限嚴重性。

相較之下，美國能源部長萊特（Chris Wright）和內政部長柏根（Doug Burgum）在同一場會議上發表的言論趨向樂觀，認為荷莫茲海峽交通打結問題數周內將獲得解決，而非數月。一些石油業高層私下對這類樂觀看法感到沮喪，透露這場衝突籠罩的不確定性，導致規劃投資變成不可能的任務。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普一直對戰爭會帶來短期干擾一清二楚，政府持續與民間部門密切合作以緩解這些干擾。一名白宮官員也表示，川普能源團隊正與美國石油和天然氣業高層密切溝通。

美國勞工部10日公布，3月消費者物價比一年前上漲3.3%，漲幅大於2月的2.4%。伊朗戰爭帶動國際油價漲破每桶100美元，股市則先跌後漲，走勢通常受川普就戰爭發表的言論影響。