價格齊漲 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

歐洲機場業者警告，若荷莫茲海峽3週內無法全面重啟，將造成航空燃油短缺，導致航空便利受阻並帶來經濟衝擊。愛爾蘭宣布汽柴油減稅措施；東南亞民眾面臨食品與交通價格齊漲。

●歐洲機場業：3週內恐遇航空燃油系統性短缺

會員機場承擔歐洲95%以上商業航空運量的歐洲國際機場協會（ACI Europe）表示，航空燃油儲備下降之際，「軍事活動衝擊供需」使問題雪上加霜。

歐洲國際機場協會警告歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），機場業界愈發擔憂航空燃油斷供，強調歐盟需主動監測與採取行動。

信中說：「如果未來3週內無法顯著且穩定恢復荷莫茲海峽通行，歐盟系統性航空燃油短缺將成真。」還提醒隨夏季旅遊旺季即將到來，許多歐盟經濟體都依賴支撐整個旅遊生態體系的航空旅行。

●油價飆漲引發抗議 愛爾蘭宣布燃料減稅

面對中東戰爭引發油價飆漲，愛爾蘭貨運業者與農業承包商自7日起展開一連串示威活動。愛爾蘭政府召開內閣會議後，宣布汽柴油減稅措施。

愛爾蘭財政部長哈里斯（Simon Harris）在記者會表示：「政府聽到你們的心聲了。我們已經有所行動，今天也會進一步採取措施。」相關措施包括柴油與汽油每公升各減稅10歐分；原訂5月上路的碳稅調漲案，也延至10月的預算案中實施。

●中東戰爭衝擊東南亞 食品與交通價格齊漲

東南亞叫車平台龍頭Grab本月7日調升新加坡本地市場的車資燃油附加費，在5月底前從每趟0.50新元調升至每趟0.90新元（約新台幣22元），這些費用將撥給司機。Grab也考慮在泰國徵收附加費。

從新加坡往返印尼巴淡島（Batam）的渡輪已開始增收6新元的燃油附加費。在越南，國營越南鐵路公司（Vietnam Railways）5日將旅客票價上調3%，以反映柴油價格上漲；若加上3月票價調漲，目前車票票價已比美伊戰爭前高出10%。

泰國柴油價格大漲67%，截至本月8日，已來到每公升50泰銖，據信這是史上首次攀抵這個價位。近來菲律賓柴油價格飆漲約140%，在越南上漲110%，馬來西亞上漲約100%，新加坡則上揚67%。印尼因為有燃料補貼，價格維持穩定。

泰國內貿廳（Department of Internal Trade）數據顯示，過去一週來，豬肉價格漲至每公斤平均165泰銖，比戰前高出8%。市場對原油替代品需求攀升，雞肉價格上漲3%、雞蛋漲幅達9%，棕櫚油上漲8%。