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美伊談判未果 中國：盼恪守臨時停火安排

中央社／ 台北13日電

美伊在巴基斯坦談判未果，美國總統川普下令海軍封鎖荷莫茲海峽。中國外交部今天說，美伊開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步；維護荷莫茲海峽暢通，符合國際社會共同利益。中方希望相關方恪守臨時停火安排，避免重燃戰火。

綜合央視新聞、環球網報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會答覆媒體相關提問時表示，美伊雙方在巴基斯坦開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步。中方希望相關方恪守臨時停火安排，堅持透過政治外交途徑化解爭端，避免重燃戰火，為早日恢復海灣地區和平安寧創造條件。

針對川普（Donald Trump）下令對荷莫茲海峽實施軍事封鎖，郭嘉昆表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通，符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是儘快停火止戰，各方應該保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。

針對有外電報導，中國正計畫向伊朗提供武器，郭嘉昆回應稱，中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控。「我們反對無根據的抹黑或惡意關聯」。

對於川普揚言，若中國向伊朗提供武器就加徵50%關稅，郭嘉昆僅回應一句話：「關稅戰沒有贏家」。

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