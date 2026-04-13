伊朗軍方回應川普海上封鎖！官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

美國總統川普宣布將於美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）限制船舶進出伊朗港口。伊朗軍方13日回應，語帶威脅稱波斯灣的航運安全沒有國家能置身事外。同時，伊朗官媒發文暗示，可能指示代理勢力葉門武裝組織青年運動干擾或封鎖曼德海峽，藉此報復美方海事封鎖。

德黑蘭時報報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人13日表示：「波斯灣和阿曼灣的航運安全不會只保障部分國家，要嘛大家都能安全通行，要嘛所有人都別想安全通行。」

另一方面，福斯新聞報導，德黑蘭可能指示青年運動干擾甚或阻斷曼德海峽通行。

伊朗最高領袖國際事務顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）在X發文，針對美國可能封鎖荷莫茲一事說明德黑蘭立場，他稱，「現在抵抗陣線已把曼德海峽視為與荷莫茲海峽同等重要的戰略要地」。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）13日也在X發文寫道：「海事封鎖伊朗？曼德海峽。即將登場。」

曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）在阿拉伯文中意為「淚之門」（Gate of Tears），它位於葉門西南部，連接紅海與亞丁灣，進而通往印度洋，負責全球約12%石油運輸。

華府智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示，如果美國真的推動封鎖荷莫茲海峽，伊朗在升高衝突時，很可能會讓海灣國家也無法順利出口能源。

雅庫比安進一步指出，這可能意味著伊朗會加大對海灣地區能源設施的攻擊，甚至動用青年運動封鎖曼德海峽。