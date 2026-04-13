川普改口不是全封荷莫茲！宣布今晚10時起「封鎖船舶進出伊朗港口」

美聯社報導，美國總統川普12日放話封鎖荷莫茲海峽，不過根據美國中央司令部12日聲明，美軍實際上僅封鎖船舶進出伊朗港口，並非如川普所言幾乎達全面封鎖的程度。川普隨後也改口，13日凌晨在真實社群發文，正式宣布美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）將封鎖船舶進出伊朗港口。

美國與伊朗12日宣告談判破裂，當日川普在真實社群表示，全球最強的美國海軍將封鎖荷莫茲，並攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。不過在13日凌晨的貼文中，川普未提到荷莫茲海峽。

美聯社指出，美方計畫中的封鎖措施並未如川普先前承諾般全面。軍方針對封鎖荷莫茲的後勤規畫，似乎已較川普先前威脅的全面措施有所縮減，屆時行動將允許非往訪伊朗港口的船隻通行。