金融時報專欄：川普打伊朗最大盲點是「深信人人都有價碼」

美國總統川普自2月28日與以色列聯手打擊伊朗以來，已多次採極限施壓手段，企圖迫使伊朗就範。截至目前為止，尚未奏效。美國中東特使威科夫曾透露，川普對於伊朗始終未在美國空襲轟炸下投降，感到十分困惑。關於川普的困惑，金融時報專欄作家甘尼許（Janan Ganesh）日前撰文指出，川普認為人人都有個價碼，他不太能想像有人「真的相信某些價值」，為了某些價值而不計代價，看懂這個盲點，就能理解川普目前在國際上的困境。

甘尼許在本月1日刊出的專欄中指出，如果說伊朗至今的抵抗超越川普的預期，那是因為伊朗真心實意效命於某些信念，例如伊斯蘭革命的存續、國家尊嚴、對美國及以色列的敵意等。一般人無需認同這些信念，就知道這些信念確實能驅使伊朗的行動。

但川普不太能理解有人會「衷心相信某種價值」，願意為那些價值不計代價。他以商人的思維看事情，會把伊朗的激越口號當作談判開價，就像有人在交易中拿不良資產去開一個天價。伊朗人是認真的，但川普覺得不可思議。

同樣地，川普也無法理解為何俄羅斯與烏克蘭無法迅速結束俄烏戰。在旁人看來，這很簡單：烏克蘭人相信自己是獨立國家，俄國總統普亭則執著於一個包括烏克蘭在內的「大俄羅斯」概念，所以戰爭才會持續；只有不相信「人會深信某種信念」的人，才會覺得俄烏雙方的看法立場很怪異。

甘尼許說，川普對於為國犧牲的美國人都曾表現出輕視，怎麼會理解那些為國犧牲的外國人？

這種對價值的極不信任，會變成一種無知。如果川普不相信有人會出於信念而行動，不相信人的行為背後有其倫理道德或意識型態根源，那是對世界的理解出了問題，也因此，如人們所見，川普對國際局勢抓不住重點，也使不上力。

甘尼許認為，川普的幕僚其實看得出川普的困惑，所以威科夫說，伊朗未在美軍集結中東時就投降，川普感到「很好奇」。按川普的想法，美軍的壓力應該會迫使伊朗政權讓步，但結果並非如此。

當然，川普對價值信念的高度懷疑，有時也不完全錯。例如美國對歐洲加徵關稅時，歐洲的確讓了步。在國內，共和黨很多人也為了權力而選擇低頭。川普看到這些情況，自然會覺得人人都是可以談條件的，換言之，人人都有價。這種看法有時是正確的。

但當這個判斷錯誤時，後果就嚴重了。過去一年來，中國大陸對於川普的對等關稅採取反制，烏克蘭不屈從於川普的俄烏和平計畫，伊朗也證明自己不只有軍力，還有信念可以撐下去。

甘尼許指出，如果川普身邊有些真正相信某些價值的人，他或許至少能透過這些人，間接窺見某些外國政府的思維方式。但他身邊就是缺少這種人，形成一種近乎徹底的空洞。這樣的政府缺乏理解能力，因此也無法在真誠信念者的世界中駕馭局勢，無論這種信念者是中國共產黨人、俄羅斯領土收復主義者，還是伊朗神職人員。

歸根結底，川普深信物質利益才是驅使人類的動力，各種理想不過是為卑劣的動機披上外衣。人們很難想像還有哪位總統，比川普更不適合在戰爭中對抗一個革命國家。對於以商業思維見長的川普而言，過去一個月的教訓或許難以接受——並非人人都有價碼。