快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報專欄：川普打伊朗最大盲點是「深信人人都有價碼」

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
紐約市時報廣場的一個電子螢幕8日出現美國總統川普的頭像。法新社
紐約市時報廣場的一個電子螢幕8日出現美國總統川普的頭像。法新社

美國總統川普自2月28日與以色列聯手打擊伊朗以來，已多次採極限施壓手段，企圖迫使伊朗就範。截至目前為止，尚未奏效。美國中東特使威科夫曾透露，川普對於伊朗始終未在美國空襲轟炸下投降，感到十分困惑。關於川普的困惑，金融時報專欄作家甘尼許（Janan Ganesh）日前撰文指出，川普認為人人都有個價碼，他不太能想像有人「真的相信某些價值」，為了某些價值而不計代價，看懂這個盲點，就能理解川普目前在國際上的困境。

甘尼許在本月1日刊出的專欄中指出，如果說伊朗至今的抵抗超越川普的預期，那是因為伊朗真心實意效命於某些信念，例如伊斯蘭革命的存續、國家尊嚴、對美國及以色列的敵意等。一般人無需認同這些信念，就知道這些信念確實能驅使伊朗的行動。

但川普不太能理解有人會「衷心相信某種價值」，願意為那些價值不計代價。他以商人的思維看事情，會把伊朗的激越口號當作談判開價，就像有人在交易中拿不良資產去開一個天價。伊朗人是認真的，但川普覺得不可思議。

同樣地，川普也無法理解為何俄羅斯與烏克蘭無法迅速結束俄烏戰。在旁人看來，這很簡單：烏克蘭人相信自己是獨立國家，俄國總統普亭則執著於一個包括烏克蘭在內的「大俄羅斯」概念，所以戰爭才會持續；只有不相信「人會深信某種信念」的人，才會覺得俄烏雙方的看法立場很怪異。

甘尼許說，川普對於為國犧牲的美國人都曾表現出輕視，怎麼會理解那些為國犧牲的外國人？

這種對價值的極不信任，會變成一種無知。如果川普不相信有人會出於信念而行動，不相信人的行為背後有其倫理道德或意識型態根源，那是對世界的理解出了問題，也因此，如人們所見，川普對國際局勢抓不住重點，也使不上力。

甘尼許認為，川普的幕僚其實看得出川普的困惑，所以威科夫說，伊朗未在美軍集結中東時就投降，川普感到「很好奇」。按川普的想法，美軍的壓力應該會迫使伊朗政權讓步，但結果並非如此。

當然，川普對價值信念的高度懷疑，有時也不完全錯。例如美國對歐洲加徵關稅時，歐洲的確讓了步。在國內，共和黨很多人也為了權力而選擇低頭。川普看到這些情況，自然會覺得人人都是可以談條件的，換言之，人人都有價。這種看法有時是正確的。

但當這個判斷錯誤時，後果就嚴重了。過去一年來，中國大陸對於川普的對等關稅採取反制，烏克蘭不屈從於川普的俄烏和平計畫，伊朗也證明自己不只有軍力，還有信念可以撐下去。

甘尼許指出，如果川普身邊有些真正相信某些價值的人，他或許至少能透過這些人，間接窺見某些外國政府的思維方式。但他身邊就是缺少這種人，形成一種近乎徹底的空洞。這樣的政府缺乏理解能力，因此也無法在真誠信念者的世界中駕馭局勢，無論這種信念者是中國共產黨人、俄羅斯領土收復主義者，還是伊朗神職人員。

歸根結底，川普深信物質利益才是驅使人類的動力，各種理想不過是為卑劣的動機披上外衣。人們很難想像還有哪位總統，比川普更不適合在戰爭中對抗一個革命國家。對於以商業思維見長的川普而言，過去一個月的教訓或許難以接受——並非人人都有價碼。

美國 普亭 金融時報 以色列 伊朗

延伸閱讀

美伊談判破局 專家：川普封鎖荷莫茲海峽恐適得其反

傳中國提供伊朗防空武器 川普警告：會有大麻煩

川普嗆伊朗沒籌碼 美情報打臉：還藏數千枚彈道飛彈

美伊如何止戰？克魯曼推測最可能結局：荷莫茲成伊朗收費站

相關新聞

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

美國中央司令部宣布自美東時間13日上午10時封鎖荷莫茲海峽，可能對通行船舶行使戰時登檢權，即使民用船隻也不例外，形同由美軍直接掌控通行與否；但具體執行方式仍存在許多未知，包括登船是否執行扣押甚至攻擊違規船隻，以及伊朗可能採取的報復行動。專家憂心直言，「祝中央司令部好運」。

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！管制細節一次看 伊朗強硬回擊了

路透報導，美伊談判破局，美國總統川普12日宣布將封鎖荷莫茲海峽，負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）證實將自美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）實施封鎖，限制所有企圖進出伊朗港口的船舶。伊朗則警告，任何接近荷莫茲海峽的軍艦都將被視為違反停火，預告祭出嚴厲果斷的回應。

金融時報專欄：川普打伊朗最大盲點是「深信人人都有價碼」

美國總統川普自2月28日與以色列聯手打擊伊朗以來，已多次採極限施壓手段，企圖迫使伊朗就範。截至目前為止，尚未奏效。美國中東特使威科夫曾透露，川普對於伊朗始終未在美國空襲轟炸下投降，感到十分困惑。關於川普的困惑，金融時報專欄作家甘尼許（Janan Ganesh）日前撰文指出，川普認為人人都有個價碼，他不太能想像有人「真的相信某些價值」，為了某些價值而不計代價，看懂這個盲點，就能理解川普目前在國際上的困境。

川普批教宗良14世 斥對犯罪軟弱、外交政策糟糕

美國總統川普今天晚間猛烈抨擊教宗良十四世，稱他在犯罪議題上「軟弱」、在外交政策上表現「糟糕」。日前，良十四世曾對川普的外...

「沒有我就沒有你」！川普發文砲轟教宗良十四世支持伊朗擁核

教宗良十四世（Pope Leo XIV）11日在祈禱會上針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，且看似多次暗指美國總統川普。川普12日晚間發文開轟，質疑良十四世認同伊朗擁核武，直言他應該「心存感激」，稱若非自己入主白宮，天主教會不會讓良十四世上位，甚至撂話「如果我不在白宮，他也不會在梵蒂岡」，並要求良十四世別當個政客，「好好當教宗」。

以色列總理赴黎巴嫩南部：以軍已消除真主黨入侵威脅

以色列總理尼坦雅胡今天前往黎巴嫩南部視察部隊時表示，以軍已經消除什葉派基本教義民兵組織真主黨入侵的威脅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。