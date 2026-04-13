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中東戰爭第44天／美軍封鎖伊朗港口油價破百 最新發展一次看

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

美以聯手攻伊第44天，美軍宣布將封鎖伊朗海灣港口，伊朗革命衛隊警告，敵方若有任何錯誤行動將陷入「致命漩渦」。在和平談判未果且封鎖措施宣布後，國際油價應聲飆漲。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，美軍中央司令部（US CentralCommand）宣布，將於格林威治標準時間13日14時00分起封鎖所有伊朗海灣港口，形同控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通。封鎖措施將適用於所有進出伊朗港口及沿岸地區的各國船隻，但不影響非伊朗港口的航行自由。

美軍中央司令部這項聲明，進一步釐清總統川普早前有關將對「所有船隻」實施無差別封鎖的消息。

川普稍早在社媒發文表示，他已命令美國海軍攔截在國際水域中向伊朗支付通行費的船隻，並強調任何支付非法通行費的船隻將無法安全通行。

以色列方面，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）視察攻進黎南的部隊時表示，以軍已消除真主黨（Hezbollah）武裝分子的入侵威脅。根據總理辦公室發布的影片，他強調戰爭仍在進行中，包括在黎巴嫩境內的「安全區」之內。

●伊朗動向

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）在巴基斯坦與美國進行和平談判後表示，伊朗不會屈服於川普封鎖海峽的威脅。他強調，若美方挑釁，伊朗將以武力回應，若以理性對話，伊朗亦會理性應對。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，伊朗安全部隊完全控制荷莫茲海峽，警告敵人若有錯誤行動將陷入「致命漩渦」。伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）稱川普的威脅「荒謬可笑」，並表示軍方正監控美軍動向。

●油價股匯動態

在川普下令封鎖伊朗港口後，美國原油基準應聲反彈破百。西德州中級原油（WTI）上漲約8%，來到每桶104.50美元；布倫特原油（Brent）亦上揚7%，來到每桶102美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）表示，他正努力調停以色列與真主黨之間的衝突，確保以色列軍隊撤離黎國領土且讓所有囚犯獲釋返還。他也承諾將重建遭毀村鎮，確保流離失所者安全返鄉。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）表示，以色列戰車兩度撞擊維和部隊在黎南的車輛。以色列士兵還封鎖了黎南巴亞達（Bayada）一條通往UNIFIL據點的道路。

黎巴嫩官媒報導，以色列在該國南部發動大規模空襲，黎國衛生部表示造成至少5人喪生，使該戰線累計死亡人數達到2055人。以色列堅稱，目前的中東停火協議不適用於以軍在黎巴嫩針對親伊朗組織真主黨的軍事行動。

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