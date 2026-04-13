伊朗戰火助攻 中國綠能與韓歐軍工成為贏家

伊朗戰事打亂中東地區的石油與天然氣輸出，促使各國加速採用再生能源而帶動對中國綠能技術需求；在經歷伊朗消耗與美國產能無力應付後，波斯灣國家轉向韓、烏等國補充軍火。

華爾街日報引述國際能源總署（IEA）資料顯示，中國約佔全球太陽能技術製造的80%、全球電動車產量超過70%。據Ember整理的中國海關數據，今年2月中國出口的綠能技術（包括太陽能板、電動車、風力渦輪機和電池）接近200億美元。

清潔能源智庫Ember的分析師葛蘭姆（EuanGraham）說：「中國本就已徹底主宰（綠能）了。這次危機過後很可能他們是大贏家。我們確實預期中國清潔技術的出口將大幅飆升。」

雖然美國總統川普4月初表示，各國應購買更多美國石油與天然氣來因應中東不確定性。然而再生能源與化石燃料間最大關鍵差異在於：買家只需為太陽能電廠或風力渦輪機支付一次費用，而購買石油與天然氣則必須不斷進口。

此外包括中國在內，一些過去加快推動轉向再生能源的國家，在應對當前危機方面處於更有利位置。以中國為例，超過5成發電來自國內開採的煤礦，另有高達40%的電力來自低碳發電。

自伊朗戰爭爆發以來，再生能源轉型趨勢出現加速。由於燃料價格上漲提升插電式車輛的吸引力，中國電動車出口今年3月較去年同期增加超過一倍；英國電力供應商Octopus Energy表示，3月太陽能板銷售量較2月大增78%。熱泵（Heat Pump,從空氣中提取熱能為住宅供暖的低碳技術）銷量在當月也翻倍。

北京多年前將太陽能與電動車列為戰略性產業，地方政府紛向相關產業投入資金並引發激烈競爭，導致中國如今雖然主宰相關技術，卻嘗到供過於求、國內企業利潤遭蝕的苦果。但伊朗戰事爆發後，低價對海外買家極具吸引力，反變成利多。

中國青島一名再生能源產品出口商表示，今年3月他的銷售額約為去年同期的3倍。

此外，經歷6週空襲消耗防空庫存後，沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國打算採購韓國防空系統、烏克蘭無人機以及英國微型飛彈。這波外購潮凸顯美國當前無法滿足全球軍工需求的窘境。

知情人士透露，沙烏地已接觸生產愛國者防空系統攔截彈的日本，並詢問韓國韓華（Hanwha）與LIGNex1等企業M-SAM系統訂單能否提前交貨。M-SAM是一種韓製中程防空武器，阿聯這次已用來擊落伊朗無人機。

沙烏地另與烏克蘭簽署國防合作協議，重點包括武器生產與經驗分享；卡達也與烏克蘭簽署合作協議，官員近期還造訪烏克蘭一處攔截無人機訓練場。但烏克蘭武器製造商未必有多餘庫存或出口能力，一方面得先滿足國內高度需求，其次是出口也需獲得政府批准。

華爾街日報直言，問題核心在於美國軍火生產無法跟上戰爭下的全球需求。川普政府促成阿聯、科威特與約旦總額230億美元的對美軍購，包括防空系統、雷達以及愛國者PAC-3飛彈，但大部分交付時間需好幾年。