川普批教宗良14世 斥對犯罪軟弱、外交政策糟糕

美國總統川普今天晚間猛烈抨擊教宗良十四世，稱他在犯罪議題上「軟弱」、在外交政策上表現「糟糕」。日前，良十四世曾對川普的外交與移民政策提出批評。

路透社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發表長文表示：「教宗良在犯罪議題上軟弱，外交政策也很糟糕。」

素以用字遣詞謹慎著稱的良十四世（Pope LeoXIV），近日成為美國與以色列對伊朗戰爭的公開批評者。這場衝突於2月28日爆發，雙方本月7日達成為期兩週的停火協議。

教宗說，川普本月威脅將摧毀伊朗文明的言論令人「無法接受」。他也呼籲「深刻反省」美國在川普政府執政下對待移民的方式。

川普在貼文中寫道：「良應該好好履行他身為教宗的職責。」

法新社報導，川普隨後在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）向媒體表示：「我不是很喜歡教宗良。他非常自由派，而且不相信應制止犯罪。」川普還指責教宗「在與一個想要核武的國家打交道時過於輕率」。

昨天，這位70歲的美籍教宗公開懇請各國領袖終結暴力，他說：「不要再崇拜自我與金錢！不要再炫耀權力！不要再有戰爭！」