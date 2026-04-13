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伊朗談判未果 川普：不在乎是否恢復談判

中央社／ 安德魯聯合基地12日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，與伊朗在巴基斯坦的會談未能達成共識後，他不在乎伊朗是否會恢復與美國的談判。

綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」（The New York Times）報導，川普表示，週末在巴基斯坦舉行的馬拉松式談判失敗後， 美國與伊朗之間的兩週停火仍「維持得不錯」。

川普在從佛羅里達州返回華府後對媒體表示：「我會說情勢維持得不錯。他們的軍力已被摧毀，整個海軍都沉沒了。」他並補充，美東時間13日上午10時（格林威治時間13日14時，台灣時間13日22時）起，美國將對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施封鎖。

川普在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）向媒體表示，伊朗可能仍會回到談判桌。他說：「我認為伊朗的情況非常糟糕。我認為他們非常絕望。」

但他聲稱自己對此無所謂，「我不在乎他們會不會回來。如果他們不回來，我也沒關係」。

美軍中央司令部（US Central Command）稍早表示，將依川普要求，美國將自美東時間13日上午10時起，對進出伊朗港口的海上交通展開封鎖。

伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）則於今天透過法斯通訊社（Fars News）警告，任何軍事船艦若試圖接近荷莫茲海峽，都將「遭到嚴厲且果斷的處置」。

美國 CNN 華府 以色列 伊朗

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