快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊談判破局 專家：川普封鎖荷莫茲海峽恐適得其反

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美伊停火談判破局，美國總統川普面臨多個棘手難題。分析人士指出，川普下令封鎖具戰略地位的荷莫茲海峽，恐讓美方更舉步維艱，並稱這場危機需長時間國際努力才能解決。

法新社報導，各界原本寄望美國副總統范斯（JDVance）和伊朗高層官員歷經馬拉松談判後，能夠達成協議、終結這場波及整個中東的戰爭，但隨著他空手離開巴基斯坦，希望已然破滅。

川普在談判破局後，下令封鎖了供應全球1/5石油的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但此舉恐怕難以緩解全球經濟恐慌。

中東研究所（Middle East Institute）高級研究員卡圖利斯（Brian Katulis）指出，川普脫稿發言、拋出威脅的傾向，讓身旁幕僚疲於奔命、設法擘畫前進方向。他告訴法新社：「他可能只是在爭取時間來調動軍事資源，或者他根本不知道還能怎麼辦。我不會稱之為戰略，這是一種以軍事為核心、卻缺乏戰略的做法。」

馬里蘭大學（University of Maryland）和平暨發展學教授、布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員泰爾哈米（Shibley Telhami）表示，封鎖威脅「令人困惑，而且似乎適得其反」。他向法新社表示：「伊朗早已不信任川普…難以估計這對美國殘存的全球公信力將會造成多大衝擊。」

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）今天宣示，若敵方在荷莫茲海峽輕舉妄動，將陷入「致命漩渦」。

以色列國家安全研究所（Institute for NationalSecurity Studies）研究員希特里諾維奇（DannyCitrinowicz）指出，海軍封鎖確實將使美軍置身更大風險之中。

他在社群平台X發文指出：「幾乎沒有理由相信封鎖能迫使伊朗屈服…伊朗迄今展現出的韌性表明事實恰好相反。」

路透社報導，曾在美國前總統拜登（Joe Biden）政府擔任國防部高層、現任華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究員史特勞爾（Dana Stroul）表示：「川普想要快速解決問題。但現實是，這項任務很難獨自完成，中長期來看也難以持續。」

史特勞爾認為，這場危機需要長時間的國際努力才能解決，「長遠來看，這需要透過外交手段和國際政治意願來解決」。

對於從2月下旬開始，就對這場衝突感到憂慮與壓力的美國人來說，這種曠日持久的軍事行動恐難獲認同。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天公布的民調顯示，當受訪者被問及對這場戰爭的感受時，「憂慮、壓力與憤怒」遠超過「安全感與信心」。

超過80%的受訪者表示，美國應設法恢復海峽航行、改善全球原油供應以壓低油價，並確保伊朗人民的「自由」；但只有不到10%的人表示，他們相信這些目標已經達成。

美方 美國 川普 以色列 伊朗

延伸閱讀

美伊談判破裂 中東民眾憂懼戰火再起

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！管制細節一次看 伊朗強硬回擊了

美伊談判未達共識 川普：立即封鎖荷莫茲海峽

揚言封鎖荷莫茲 川普要掐住伊朗經濟命脈

相關新聞

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！管制細節一次看 伊朗強硬回擊了

路透報導，美伊談判破局，美國總統川普12日宣布將封鎖荷莫茲海峽，負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）證實將自美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）實施封鎖，限制所有企圖進出伊朗港口的船舶。伊朗則警告，任何接近荷莫茲海峽的軍艦都將被視為違反停火，預告祭出嚴厲果斷的回應。

「沒有我就沒有你」！川普發文砲轟教宗良十四世支持伊朗擁核

教宗良十四世（Pope Leo XIV）11日在祈禱會上針對伊朗戰爭發表迄今最強烈的譴責，且看似多次暗指美國總統川普。川普12日晚間發文開轟，質疑良十四世認同伊朗擁核武，直言他應該「心存感激」，稱若非自己入主白宮，天主教會不會讓良十四世上位，甚至撂話「如果我不在白宮，他也不會在梵蒂岡」，並要求良十四世別當個政客，「好好當教宗」。

以色列總理赴黎巴嫩南部：以軍已消除真主黨入侵威脅

以色列總理尼坦雅胡今天前往黎巴嫩南部視察部隊時表示，以軍已經消除什葉派基本教義民兵組織真主黨入侵的威脅

美伊談判未達共識 川普：立即封鎖荷莫茲海峽

美國總統川普12日表示，將針對伊朗採取三個新行動，包括美國海軍立即開始封鎖荷莫茲海峽、在國際海域攔截所有向伊朗支付通行費的船隻，並矢言清除伊朗在荷莫茲海峽所部署的所有水雷，可能危及兩國之間脆弱的兩周停火協議，也勢必將強化投資人13日的避險操作。

揚言封鎖荷莫茲 川普要掐住伊朗經濟命脈

美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的談判十二日宣告破局後，美國總統川普宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽。先前他在社群平台轉發一則報導，內容主張他可比照過去對委內瑞拉的作法，對伊朗實施海上封鎖，同時加大對中國大陸與印度的外交壓力。

荷莫茲、濃縮鈾 美伊談不攏

美國與伊朗馬拉松會談未達成協議，伊朗官員說，雙方卡在荷莫茲海峽重啟、濃縮鈾處置等問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。