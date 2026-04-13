美伊談判破局 專家：川普封鎖荷莫茲海峽恐適得其反

美伊停火談判破局，美國總統川普面臨多個棘手難題。分析人士指出，川普下令封鎖具戰略地位的荷莫茲海峽，恐讓美方更舉步維艱，並稱這場危機需長時間國際努力才能解決。

法新社報導，各界原本寄望美國副總統范斯（JDVance）和伊朗高層官員歷經馬拉松談判後，能夠達成協議、終結這場波及整個中東的戰爭，但隨著他空手離開巴基斯坦，希望已然破滅。

川普在談判破局後，下令封鎖了供應全球1/5石油的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但此舉恐怕難以緩解全球經濟恐慌。

中東研究所（Middle East Institute）高級研究員卡圖利斯（Brian Katulis）指出，川普脫稿發言、拋出威脅的傾向，讓身旁幕僚疲於奔命、設法擘畫前進方向。他告訴法新社：「他可能只是在爭取時間來調動軍事資源，或者他根本不知道還能怎麼辦。我不會稱之為戰略，這是一種以軍事為核心、卻缺乏戰略的做法。」

馬里蘭大學（University of Maryland）和平暨發展學教授、布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員泰爾哈米（Shibley Telhami）表示，封鎖威脅「令人困惑，而且似乎適得其反」。他向法新社表示：「伊朗早已不信任川普…難以估計這對美國殘存的全球公信力將會造成多大衝擊。」

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）今天宣示，若敵方在荷莫茲海峽輕舉妄動，將陷入「致命漩渦」。

以色列國家安全研究所（Institute for NationalSecurity Studies）研究員希特里諾維奇（DannyCitrinowicz）指出，海軍封鎖確實將使美軍置身更大風險之中。

他在社群平台X發文指出：「幾乎沒有理由相信封鎖能迫使伊朗屈服…伊朗迄今展現出的韌性表明事實恰好相反。」

路透社報導，曾在美國前總統拜登（Joe Biden）政府擔任國防部高層、現任華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究員史特勞爾（Dana Stroul）表示：「川普想要快速解決問題。但現實是，這項任務很難獨自完成，中長期來看也難以持續。」

史特勞爾認為，這場危機需要長時間的國際努力才能解決，「長遠來看，這需要透過外交手段和國際政治意願來解決」。

對於從2月下旬開始，就對這場衝突感到憂慮與壓力的美國人來說，這種曠日持久的軍事行動恐難獲認同。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天公布的民調顯示，當受訪者被問及對這場戰爭的感受時，「憂慮、壓力與憤怒」遠超過「安全感與信心」。

超過80%的受訪者表示，美國應設法恢復海峽航行、改善全球原油供應以壓低油價，並確保伊朗人民的「自由」；但只有不到10%的人表示，他們相信這些目標已經達成。