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封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

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美伊談判破裂 中東民眾憂懼戰火再起

中央社／ 杜哈12日綜合外電報導

美國伊朗的談判破局後，恐懼情緒在中東地區蔓延。美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓緊張情勢雪上加霜，外界擔憂戰火將再次點燃。

美國副總統范斯（JD Vance）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）逾20小時談判無果之後坦言，美伊之間存在重大分歧，眼下根本無法化解。

未來情勢將如何發展、雙方是否會繼續遵守兩週的停火協議，現在誰也說不準。美國與伊朗代表團在未達成協議的情況下，都已離開巴基斯坦。

對這次談判破局，地區上許多民眾並未感到意外。

一項最新民調顯示，只有10%的以色列民眾認為對伊朗的戰爭是「重大勝利」，相較之下，有32%的人認為是失敗。

法新社報導，在伊朗的民眾曾一度抱有希望，盼可經由談判化解敵對，但期待也很快落空。

伊朗首都德黑蘭一家出口公司30歲員工瑪莎（Mahsa）說：「我真的很希望他們能達成和平...這近45天來，我看每個人都處於高度壓力下，情況很糟。」

在中東其他地區，由於談判破裂，未來不確定性有增無減。

在繃緊之際，川普總統今天下令對荷莫茲海峽立即實施海上封鎖，宣稱將攔截任何繳交過路費給德黑蘭的船隻，並防止伊朗未來取得石油收益。如此一來，情況更是雪上加霜

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