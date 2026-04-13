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以色列總理赴黎巴嫩南部：以軍已消除真主黨入侵威脅

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透
以色列總理內唐亞胡。路透

以色列總理尼坦雅胡今天前往黎巴嫩南部視察部隊時表示，以軍已經消除什葉派基本教義民兵組織真主黨入侵的威脅。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於黎巴嫩、以色列和美國官員預計於兩天後在華府進行直接會談之際走訪黎南。

他在其辦公室公開的影片中指出：「戰爭仍繼續中，包括在黎巴嫩的安全區內。」影片中可見尼坦雅胡身穿防彈背心，身旁圍繞著蒙面的士兵。

他說：「我們已經透過這個安全區，阻止了來自黎巴嫩的入侵威脅。」他同時表示，此行有國防部長卡茲（Israel Katz）和以色列國防軍（Israel DefenseForces）總參謀長薩米（Eyal Zamir）隨行。

尼坦雅胡指出，以軍在黎南的地面行動有助於「遏止真主黨（Hezbollah）以火箭攻擊以色列北部社區的危險」，並說以軍也在當地對付巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）。

他說：「還有許多任務待完成，我們正予以推進。」

以色列民防司令部（Home front Command）今天記錄到至少10起來自黎巴嫩的火箭襲擊，但未傳傷亡。

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