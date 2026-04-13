快訊

5小時打8次「110」求助…警到場又說沒事 男遭判罰5000元

好天氣快沒了！今高溫36度 本周2波鋒面接力北東降溫轉雨

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍：美東13日上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普下令海軍開始封鎖荷莫茲海峽後，美軍中央司令部宣布，將於美東時間明天上午10時（格林威治標準時間下午2時）開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。

美軍中央司令部（US Central Command）今天發布新聞稿指出：「這項封鎖行動將針對進出伊朗港口和沿海地區的所有國家船舶一視同仁執行，包括位在阿拉伯灣（Arabian Gulf）和阿曼灣（Gulf of Oman）的所有伊朗港口。」

美國已將波斯灣（Persian Gulf）改名為阿拉伯灣。

新聞稿同時指出：「中央司令部部隊不會阻礙往來非伊朗港口船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由。」川普先前在社群媒體上宣布要封鎖「任何及所有船隻」的作法似乎有所調整。

美軍 川普 荷莫茲海峽 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

揚言封鎖荷莫茲 川普要掐住伊朗經濟命脈

美伊談判破局 川普揚言封鎖荷莫茲海峽

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美媒曝川普背後目的「奪走伊朗籌碼」

川普：美國即日起封鎖進出荷莫茲海峽船隻

相關新聞

美伊談判破局 川普揚言封鎖荷莫茲海峽

美國與伊朗在巴基斯坦就和平協議談判廿一小時最後宣告破局，美國總統川普十二日在社群平台發文說，美伊會談就很多問題達成共識，但唯一要緊的核問題卻未解決，因此美國海軍將開始封鎖荷莫茲海峽，阻擋任何試圖進出的船隻。

揚言封鎖荷莫茲 川普要掐住伊朗經濟命脈

美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的談判十二日宣告破局後，美國總統川普宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽。先前他在社群平台轉發一則報導，內容主張他可比照過去對委內瑞拉的作法，對伊朗實施海上封鎖，同時加大對中國大陸與印度的外交壓力。

川普今晚10時封鎖荷莫茲海峽！管制細節一次看 伊朗強硬回擊了

路透報導，美伊談判破局，美國總統川普12日宣布將封鎖荷莫茲海峽，負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）證實將自美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）實施封鎖，限制所有企圖進出伊朗港口的船舶。伊朗則警告，任何接近荷莫茲海峽的軍艦都將被視為違反停火，預告祭出嚴厲果斷的回應。

續轟黎巴嫩 以色列：戰爭未結束

美國和伊朗十二日未能達成和平協議，以色列十二日對黎巴嫩發動新的攻擊，以色列總理內唐亞胡說，與伊朗的戰爭「尚未結束」。

以色列總理赴黎巴嫩南部：以軍已消除真主黨入侵威脅

以色列總理尼坦雅胡今天前往黎巴嫩南部視察部隊時表示，以軍已經消除什葉派基本教義民兵組織真主黨入侵的威脅

美伊談判未達共識 川普：立即封鎖荷莫茲海峽

美國總統川普12日表示，將針對伊朗採取三個新行動，包括美國海軍立即開始封鎖荷莫茲海峽、在國際海域攔截所有向伊朗支付通行費的船隻，並矢言清除伊朗在荷莫茲海峽所部署的所有水雷，可能危及兩國之間脆弱的兩周停火協議，也勢必將強化投資人13日的避險操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。