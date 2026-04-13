美軍：美東13日上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

在美國總統川普下令海軍開始封鎖荷莫茲海峽後，美軍中央司令部宣布，將於美東時間明天上午10時（格林威治標準時間下午2時）開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。

美軍中央司令部（US Central Command）今天發布新聞稿指出：「這項封鎖行動將針對進出伊朗港口和沿海地區的所有國家船舶一視同仁執行，包括位在阿拉伯灣（Arabian Gulf）和阿曼灣（Gulf of Oman）的所有伊朗港口。」

美國已將波斯灣（Persian Gulf）改名為阿拉伯灣。

新聞稿同時指出：「中央司令部部隊不會阻礙往來非伊朗港口船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由。」川普先前在社群媒體上宣布要封鎖「任何及所有船隻」的作法似乎有所調整。