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川普示警：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天揚言，若中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。

法新社報導，川普告訴福斯新聞頻道（Fox News）電視節目「週日早晨與巴帝羅默談未來」（SundayMorning Futures with Maria Bartiromo）：「如果我們抓到他們這麼做，他們會被加徵50%關稅，這是非常驚人的數字。」

川普定於下個月造訪北京，與中國國家領導人習近平會談。此前他的訪中行曾因為美伊戰爭而延後。

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