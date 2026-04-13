美伊談判破局 川普揚言封鎖荷莫茲海峽

美國與伊朗在巴基斯坦就和平協議談判廿一小時最後宣告破局，美國總統川普十二日在社群平台發文說，美伊會談就很多問題達成共識，但唯一要緊的核問題卻未解決，因此美國海軍將開始封鎖荷莫茲海峽，阻擋任何試圖進出的船隻。

川普說，伊朗以海峽某處可能有水雷為由，不願開放海峽，而水雷位置只有伊方知道，這是對全球的敲詐，美國等各國領袖絕不會埋單。川普說，已指示美國海軍在國際水域找到並阻止所有向伊朗繳納「非法」海峽通行費的船隻，這些船隻將無法在公海安全通行。

川普也說，美方將開始摧毀伊朗在海峽布設的水雷，任何向美方或和平用途船隻開火的伊朗人「將被炸得粉碎」。他說，封鎖將很快開始，將有其他國家參與，絕不容許伊朗以非法敲詐獲利，「他們要錢，更重要的是想要核武」，美軍已準備好在適當時機摧毀「伊朗殘存的一切」。

川普說，伊朗曾承諾開放荷莫茲海峽，卻故意不落實，聲稱在海峽布設水雷，這或許是真的，船東當然不敢冒險，伊朗最好趕快開始開放海峽。

川普還說，已聽取副總統范斯、特使威科夫和女婿庫許納關於巴基斯坦會談的完整匯報，儘管達成若干共識，但伊朗不願放棄核野心，再多其他共識都於事無補。川普說，美方三位代表與伊朗代表相處友善且彼此尊重，但這都不重要，因為伊方在「最重要問題」不妥協，川普重申「伊朗將永遠不會擁核！」

美伊談判結束後，主談的美國副總統范斯十二日在伊斯蘭馬巴德舉行記者會表示，談判未能成功是因為伊朗拒絕接受美方條件，包括不得發展核武，「我們需要他們明確承諾不會尋求核武，也不會尋求那些能讓他們迅速取得核武的工具」。

會談結束後，伊朗談判代表、國會議長卡利巴夫十二日在社群媒體Ｘ發表聲明說，由於前兩次戰爭的經驗，對美方缺乏信任；伊方提出許多「前瞻性」提議，「現在是美國決定能否贏得我們信任的時候了」。他說，「強有力的外交手段與軍事行動並行，是捍衛伊朗人民權利的重要途徑」。紐約時報指出，卡利巴夫的語氣似乎為進一步外交努力敞開大門。

雙方代表團都已離開伊斯蘭馬巴德，范斯和卡利巴夫都沒有排除在廿一日為期兩周的停火協議到期前進行另一輪談判的可能性。英國廣播公司報導，美伊將繼續透過巴基斯坦間接會談。

談判進行之際，美國中央司令部十一日出動兩艘驅逐艦「彼得森號」和「麥可墨菲號」進入荷莫茲海峽，一度與伊朗海軍對峙。中央司令部事後表示，兩艦按計畫離開，過程未發生事故，此舉是為了表明美國不接受伊朗控制該海峽。這是美伊戰爭迄今首次有美國軍艦進入這條航道。