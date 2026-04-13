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續轟黎巴嫩 以色列：戰爭未結束

聯合報／ 國際中心／綜合報導
黎巴嫩南部納巴蒂葉市十日遭以色列空襲，救援人員趕赴現場搶救，以軍稱空襲目標是黎巴嫩國家安全中心。法新社
黎巴嫩南部納巴蒂葉市十日遭以色列空襲，救援人員趕赴現場搶救，以軍稱空襲目標是黎巴嫩國家安全中心。法新社

美國伊朗十二日未能達成和平協議，以色列十二日對黎巴嫩發動新的攻擊，以色列總理內唐亞胡說，與伊朗的戰爭「尚未結束」。

美國總統川普上周要求以色列減少對黎巴嫩的空襲。以色列說，近幾日的戰鬥目標是伊朗支持的真主黨武裝組織，戰鬥似乎集中在黎巴嫩南部；自上周三的猛烈攻擊以來，以色列尚未轟炸首都貝魯特。

以色列和黎巴嫩官員計畫本周在華盛頓舉行罕見的會談。黎巴嫩官方通訊社報導，以軍十二日對黎巴嫩南部城鎮發動的兩起攻擊，造成至少十一人死亡。黎巴嫩真主黨武裝組織上周末向以色列發射更多火箭。以軍表示，他們連夜摧毀黎巴嫩南部一處準備向以色列發射火箭的基地。

以色列持續入侵黎巴嫩，一直是以色列與伊朗停火協議緊張根源。伊朗曾要求停火協議適用黎巴嫩，但以色列和美國表示，黎巴嫩不在其停火協議範圍內。

停火協議上周三宣布數小時後，以色列空襲貝魯特和黎巴嫩其他地區。據黎巴嫩當局稱，以色列的這輪空襲造成三百多人死亡，是自真主黨三月初加入戰局以來，雙方衝突中最致命的一天。

一位熟悉以色列政策的人士表示，以色列目前的軍事行動主要集中在黎巴嫩南部，並未將目標對準貝魯特及其周邊地區。

以色列總理內唐亞胡十一日晚間表示，以色列在黎巴嫩前線「仍然活躍」，「我們正在與真主黨作戰，我們決心要讓以色列北部居民恢復安全」。

他還說，以色列對伊朗的戰鬥已取得「歷史性成就」，但「戰鬥尚未結束」。他並未進一步說明。

民調顯示，許多以色列人反對與伊朗停火，他們認為，美國總統川普違背以色列意願，強行要求以色列停火。

特拉維夫國家安全研究所十二日公布民調顯示，百分之六十一以色列民眾反對與伊朗停火，百分之廿九支持。民調也發現，近四分之三的受訪者認為以色列將在明年某個時候再次與伊朗開戰，而百分之七十六的人表示，摧毀伊朗核計畫等戰爭目標，無法透過談判實現。

內唐亞胡說，以色列和黎巴嫩預計將舉行的籌備性會談，將討論解除真主黨武裝以及兩國達成持久和平。以色列和黎巴嫩駐美國大使預計十四日在華盛頓會面。

以色列 伊朗 美國

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