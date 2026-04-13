傳北京援伊朗肩射飛彈 川普警告

近日傳出中國大陸研擬提供伊朗新型防空武器，美國總統川普十一日警告，若真如此，「中國恐怕有大麻煩」。

路透引述ＣＮＮ報導稱，跡象顯示，中國試圖透過第三國轉運新型防空武器給伊朗。

川普十一日離開白宮、準備搭機前往邁阿密時表示：「如果中國這麼做，中國恐怕會有大麻煩。」

ＣＮＮ日前引述未具名消息來源報導，北京準備轉移可由單兵肩射的可攜式防空飛彈。這類彈藥利用熱追蹤導引鎖定飛機引擎或排氣口，在過去六周的伊朗戰爭中對美軍構成重大威脅，日前一枚這種飛彈差點擊中一架Ｆ／Ａ-18「超級大黃蜂」戰機。另據川普說法，三日遭伊朗擊落的Ｆ-十五Ｅ戰機，正是被「手持肩射飛彈、熱追蹤飛彈」擊中。

對此，中國否認相關報導稱，這項「完全是捏造」。中國使館對以色列時報表示：「作為負責任的大國，中國始終遵守國際法及自身的國際義務，從不向衝突任何一方提供武器。中方堅決反對散播針對中國、帶有揣測性、誤導性與虛假性的資訊。」

另外，華爾街日報報導，香港多年來一直是中國幫助伊朗因應嚴厲國際制裁的中樞，這使美國政府官員感到挫折，他們採取一連串措施試圖切斷伊朗與香港之間數十億美元貿易往來。

報導說，伊朗首都德黑蘭一家貿易公司執行長德甘就是其中一例。美國財政部二○一九年指控德甘運用一間香港公司，為伊朗飛彈計畫和伊斯蘭革命衛隊相關企業購得價值逾一百萬美元的敏感設備。

美國財政部的目標是防止公司被用於獲取管制商品，但在香港成立新公司卻相當容易。之後美國財政部又指控德甘的相關企業透過一系列空殼公司，為伊朗企業購買價值數百萬美元的管制科技，其中包含「見證者」攻擊無人機開發商。