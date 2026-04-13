荷莫茲、濃縮鈾 美伊談不攏

美國與伊朗馬拉松會談未達成協議，伊朗官員說，雙方卡在荷莫茲海峽重啟、濃縮鈾處置等問題。

會談前幾天，雙方都公開坦言，在幾個關鍵問題仍存在重大分歧，就連七日達成的兩周停火是否適用黎巴嫩，也未達成共識，這導致會談破局。

兩位伊朗官員則透露，截至談判結束時，雙方仍有三個主要癥結，即重啟荷莫茲海峽、如何處置伊朗境內近九百磅高濃縮鈾，以及伊朗要求解凍海外約二七○億美元被凍結資產。

美國曾要求伊朗立即重啟荷莫茲海峽，開放所有船隻通行，但伊朗官員說，伊方拒絕在達成最終和平協議前，放棄海峽控制權這個籌碼。

另一個爭點是，美國總統川普要求伊朗交出或出售境內所有接近武器級的濃縮鈾庫存；伊方雖也提出自身版本提案，但雙方未彼此妥協。

伊朗官員還說，伊方要求賠償六周來所受空襲的損失，並要求解凍在伊拉克、盧森堡、巴林、日本、卡達、土耳其、德國等國被凍結的石油收益，以用於重建伊朗，但遭美國拒絕。

駐德黑蘭的分析家拉赫馬提向紐時說，當雙方團隊真的有意願達成協議並坐下來談判，勢必會是雙贏，但伊朗若以為能不做重大讓步就達成協議，將是不切實際，美方也是如此。

另據半島電視台、英國廣播公司等外媒分析，儘管范斯會後的說法讓人很難樂觀，但這次談判雖未達成突破，卻也不算破局，或許范斯返抵華府後會與川普政府磋商並再回應伊朗；此外，卡利巴夫會後呼籲美國爭取伊方信任，似乎也為進一步的外交開啟大門。

紐約時報十二日報導，美伊敵對數十年，美國和以色列六周前還炸死伊朗前最高領袖哈米尼，伊朗誓言復仇，當時美伊舉行高層會晤的可能性看似渺茫。如今，曾任伊斯蘭革命衛隊指揮官的卡利巴夫率團直接會晤范斯，伊朗高官還透露兩人一度握手，會談氣氛據稱友善平靜，打破美伊長年禁忌。

專精伊朗問題的美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾說，這是美伊迄今最嚴肅、最持久的直接會談，反映雙方都有意願結束這場戰爭；會談能持續這麼久而沒破裂，展現正面的談判動能。