美伊談判未達共識 川普：立即封鎖荷莫茲海峽

美國總統川普12日表示，將針對伊朗採取三個新行動，包括美國海軍立即開始封鎖荷莫茲海峽、在國際海域攔截所有向伊朗支付通行費的船隻，並矢言清除伊朗在荷莫茲海峽所部署的所有水雷，可能危及兩國之間脆弱的兩周停火協議，也勢必將強化投資人13日的避險操作。

美國與伊朗談判未達共識後，川普12日在社群平台Truth Social連發兩則推文，抨擊伊朗想掌控荷莫茲海峽與保留核子計畫的企圖心，並且宣布：「（從現在起）立即生效，美國海軍，世界最精銳的部隊，將開始封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻」。

川普強烈反對伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻，收取通行費，放話「我已下令美國海軍在國際海域上，尋找並攔截所有向伊朗支付通行費的船隻。繳納非法通行費者，將無法在公海安全航行」。他也說，美國也將摧毀伊朗在荷莫茲海峽部署的水雷，荷莫茲海峽最終將恢復自由通行。

川普還嗆聲：「伊朗人若向美國開火、或向和平船隻開火，會被轟下地獄！」他說，「封鎖很快就開始，其他國家也會參與封鎖行動。不能容許伊朗從非法勒索行動中獲利，他們想要錢，更重要的是，他們想要核武」。他表示，在適當時刻，美方已全面「子彈上膛」，美軍將終結伊朗的所剩無幾的勢力。

美國和伊朗的和平談判未達協議，兩國互相怪罪對方，導致和談失利，未能終結六周來的戰事。伊朗戰火使數千人喪生，衝擊全球經濟，並大舉推升油價。伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致20%的全球能源供給受阻。

川普並說，伊朗承諾要開放荷莫茲海峽，卻未能做到，讓世界各地的許多國家和人民感到焦慮、混亂、痛苦。