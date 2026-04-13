揚言封鎖荷莫茲 川普要掐住伊朗經濟命脈

美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的談判十二日宣告破局後，美國總統川普宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽。先前他在社群平台轉發一則報導，內容主張他可比照過去對委內瑞拉的作法，對伊朗實施海上封鎖，同時加大對中國大陸與印度的外交壓力。

美國副總統范斯十二日在伊斯蘭馬巴德舉行記者會宣布，美伊談判未能達成協議，美方已提出「最終且最佳提議」，但伊朗並未接受，包括停止尋求開發核材料的要求；美國代表團隨即返國。

川普宣布封鎖荷莫茲海峽前，在社群平台轉貼華府媒體Just the News一篇題為「若伊朗不讓步，川普手中的王牌：海上封鎖」的報導。該文主張美國可比照過去對委內瑞拉的做法，透過海上封鎖掐住伊朗石油出口與經濟命脈。

這篇報導提到，川普曾利用海上封鎖削弱委內瑞拉，直到總統馬杜洛被捕。如果伊朗拒絕接受美國十一日提出的最終協議，川普可如他先前威脅，把伊朗炸回「石器時代」，或再度實施封鎖策略，進一步扼殺已搖搖欲墜的伊朗經濟，並透過切斷伊朗這個中國與印度重要石油來源之一，加大對兩國外交壓力。

該文並引述美國智庫列星頓研究所國安專家葛蘭特表示，川普可用更強力封鎖，壓過伊朗對荷莫茲海峽的控制，她說，「美軍現在要完全掌控這條海峽航運可謂輕而易舉」。

她表示：「據我所知，過去廿四小時已有約十艘船舶通行，其中一艘是重新懸掛俄羅斯國旗油輪。我們知道有貨物運往中國和印度，也有部分貨運進入海峽。若伊朗態度強硬，美國海軍絕對可以運用先進的空中監控，完全掌握這條海峽的船隻進出情況，若想經過哈格島或阿曼附近那條狹窄水道，都得徵求美國海軍同意。」

紐約時報認為，如今川普僅存二個都不討喜選項：未來繼續與德黑蘭就核計畫展開冗長談判，或是恢復作戰。這次美伊停火預計四月廿一日到期。

紐時指，范斯此次遭遇的僵局，本質上重演美伊二月談判。經歷卅八天戰爭，伊朗對核子活動的立場並未動搖，且多出控制荷莫茲海峽這項條件。

不過，即使未來川普政府可能再威脅開戰，政治上卻可能難以承受，伊朗也清楚這點。