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川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美媒曝川普背後目的「奪走伊朗籌碼」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

美國總統川普12日宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽，阻止船隻進出。美媒Axios同日報導，川普此舉旨在扭轉伊朗實質控制該海峽的局面，使伊朗無法以海峽當談判籌碼，並阻止伊朗石油出口。

該報導說，伊朗已實質挾持荷莫茲海峽，對通行船隻徵收過路費並限制波斯灣石油出口；一位美國高官說，美方想從伊方手中「奪走這張牌」。

紐約時報12日報導則指，海軍封鎖被視為戰爭行為；美國若封鎖海峽並實質管控向伊朗付過路費的船隻，很可能對其他使用該海峽的國家造成嚴重影響。

另據路透等外媒12日報導，川普接受美媒福斯新聞訪問時說，美方將封鎖海峽，並說這需要「一點時間」；他還點名英國等幾國將派艦前往海峽，清除伊朗可能已布設的水雷。英國暫未公開證實此事。

川普也被福斯新聞問到他曾在停火前夕發文稱伊朗文明恐「滅亡」；川普說，覺得這沒問題，這句話也使伊朗坐上談判桌，「而且他們還沒離開」。川普並預測，美國未來將從德黑蘭取得希望拿到的「一切」。

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