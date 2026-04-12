伊朗前總統兒子一家三口美國被捕 綠卡遭撤銷

遭擊斃的伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）2名親屬因綠卡遭撤銷，在美國被逮捕約一週後，美國國務院再撤銷伊朗前總統之子一家三口的綠卡，3人遭羈押正待遣返出境。

國務院發表聲明說，伊朗前總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）之子哈希米（Seyed EissaHashemi）、其妻塔赫馬塞比（Maryam Tahmasebi）及兒子一家三口已遭美國移民暨海關執法局（ICE）羈押，正待遣返出境。

據報導，有「尖叫瑪莉」（Screaming Mary）之稱的艾伯特卡，於1979年美國駐德黑蘭大使館遭伊斯蘭激進份子闖入劫持人質期間，擔任這群激進份子的英語發言人。

國務院指出，艾伯特卡身為人質劫持者的首席發言人和媒體窗口，她「精心策劃一場展現人質受到人道對待的虛假宣傳，安排飽受壓力的美國人質接受設計好的訪問，迫使他們正面描述自身遭遇，即使人質當時遭單獨囚禁、蒙眼挨餓，以及面臨毒打和假處決等身心折磨」。

後來艾伯特卡躍升至德黑蘭政權高層，並於2017年至2021年間擔任伊朗副總統。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天在社群平台X發文說：「這個家庭本就不該享有在我們國家生活的特殊待遇。美國絕不能成為反美恐怖份子或其家屬的家園。在川普政府任內絕不會發生。」

盧比歐表示，哈希米一家在2014年取得美國簽證入境。

國務院補充說，在2016年6月，也就是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）扣押2艘美國海軍艦艇並拘留10名美軍水兵數月後，時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府透過多元移民簽證抽籤計畫（Diversity ImmigrantVisa Program），授予這3名伊朗人永久居留權。