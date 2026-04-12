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破局或仍有希望？美國代表團離開巴基斯坦 BBC：繼續間接談判

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美代表團全員離開巴基斯坦 BBC：美伊仍繼續間接談判

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國副總統范斯（右）12日飛返美國途中，專機在德國拉姆施坦美國空軍基地加油。路透
美國副總統范斯（右）12日飛返美國途中，專機在德國拉姆施坦美國空軍基地加油。路透

美國副總統范斯與伊朗代表團會晤後12日離開巴基斯坦，還說美國已提出最終、最佳方案，但伊朗未接受。但英國廣播公司（BBC）同日指出，自這次美伊直接會晤結束後，BBC獲悉美、伊雙方確實繼續透過巴基斯坦從事間接會談。

美、伊均未正式證實此事；透過中間方的討論狀況如何，也一如既往難以了解。但此事可能暗示，調停作為和幕後討論的大門還未完全關閉。

伊朗外交部發言人已說，伊方從未期望透過一場會議就達成協議。

另據美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，一位隨同范斯出訪的美國官員透露，美伊談判結束後，美國談判團隊已全員離開巴基斯坦。

這代表美國中東特使威科夫、總統川普的女婿庫許納，以及技術團隊等所有成員都未留在巴國首都伊斯蘭馬巴德，這顯示美伊不會立即恢復工作層級或更高階的直接談判。

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