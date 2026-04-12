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伊朗官員：力拚2個月內恢復大部分煉油能力
一名伊朗石油部高階官員今天表示，當局正持續修復遭受連番攻擊的能源基礎設施，預計將在1到2個月內，讓大部分受損煉油及分銷設施恢復至戰前7至8成的產能。
伊朗石油部副部長阿齊米法（Mohammad SadeqAzimifar）告訴學生新聞網（Student News Network），修復工作已經展開，其中拉凡島（Lavan Island）煉油廠的部分設施預計約10天內恢復運作，其餘裝置也將陸續重新啟用。
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