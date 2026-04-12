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美伊談判未果川普貼文暗示封鎖伊朗水域 恐影響中印

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普在社群平台轉載一篇報導，內容指出美國與伊朗就荷莫茲海峽及核子計畫的談判未達共識後，華府握有封鎖伊朗水域這個可行的選項，這可能對中國和印度造成影響。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）轉載新聞網站Just the News其中一篇報導。

報導引述專家說法指出，川普完全有能力突破伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，並列舉今年初美國封鎖委內瑞拉水域為例，稱此舉對該國經濟造成衝擊。

報導提到，過去主導委內瑞拉封鎖行動的美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）已進駐波斯灣（PersianGulf），與林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群及其他主要海軍戰力會合。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）國安專家葛蘭特（Rebecca Grant）告訴Just the News，「美國海軍現在要完全掌控這條海峽的航運可謂輕而易舉」。

她補充說：「據我所知，過去24小時已有約10艘船舶通行，其中一艘是重新懸掛俄羅斯國旗的油輪。我們知道有貨物運往中國和印度，也有部分貨運進入（該海峽）。若伊朗態度強硬，美國海軍絕對可以運用先進的空中監控…完全掌握這條海峽的船隻進出情況，若想經過哈格島（Kharg Island）或阿曼（Oman）附近那條狹窄水道，都得徵求美國海軍同意。」

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的馬拉松會談未能達成共識；伊朗外交部則說，各方原本就不期待這場歷史性會談能在單一會談中達成協議。

以色列 伊朗 美國

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