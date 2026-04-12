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繞過荷莫茲海峽 沙國稱「東西輸油管」輸油能力完全恢復

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
荷莫茲海峽周邊地圖和石油桶示意圖。路透
荷莫茲海峽周邊地圖和石油桶示意圖。路透

沙烏地阿拉伯能源部12日在社群媒體宣布，沙國已完全恢復其主要原油輸出管道、橫跨東西岸的「東西輸油管」輸送能力。

沙國能源部官員9日曾說，因能源設施遇襲，該國原油每日產量減少約60萬桶，東西輸油管的流量也縮減約70萬桶。

沙國能源部12日另指，由於伊朗的襲擊，沙國的馬尼法油田每日原油產量一度減少30萬桶，但已在「短時間」內恢復；另一處胡賴斯油田的每日原油產量減少30萬桶，目前則正致力復原。

華爾街日報美國有線電視新聞網12日報導，東西輸油管連接沙國東部的油田和紅海沿岸的揚布港。伊朗封鎖荷莫茲海峽後，該油管成為沙國向全球出口石油的重要通道，也是該地區兩條繞過荷莫茲海峽的輸油管之一。

半島電視台指出，東西輸油管對沙國極為重要，可成功繞過伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。相關設施修復也說明當前停火對波斯灣地區的重要性；作為波灣多國經濟命脈的石油產業可開始修復戰爭造成的損害，逐漸恢復正常產能。

另外，伊朗石油部副部長阿齊米法爾（Mohammad Sadegh Azimifar）則說，伊朗各地的煉油廠、輸油管、儲油設施和飛機加油設施先前屢屢遇襲，伊方致力在未來2個月內，讓受損的煉油和配送設施恢復到先前產能的7成至8成。

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